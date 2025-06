MediaMarkt sortiert Marken-Monitore aus: Einen gibt's schon für 89 Euro

Es gibt Dinge, die wirklich fast jeder braucht. Und wer einen PC, Laptop oder Mac hat, der braucht in der Regel auch einen Monitor. Genau diese werden dieses Wochenende bei MediaMarkt regelrecht aus den Regalen geworfen. So kostet ein Philips-Modell etwa nur noch 89 Euro. Und auch die anderen Angebote können sich sehen lassen.

Philips-Monitor für unter 90 Euro: 27 Zoll & HD

Eins vorweg: Die Monitor-Angebote von MediaMarkt sind Teil der „Wochenendknaller“, also der Wochenendaktion des Elektronikhändlers. Dadurch gelten alle hier vorgestellten Schnäppchen nur bis zum 23. Juni, 08:59 Uhr. Wer Interesse hat, sollte also lieber nicht zu lange warten.

Los geht’s mit der günstigsten Option: dem Philips 271V8LAB 27 Zoll Full-HD Monitor für 89 Euro (Versand gratis). Im Namen verstecken sich dabei schon die wichtigsten Infos. So misst der Bildschirm 27 Zoll und bietet somit eine ordentliche Größe für die tägliche Arbeit im Büro oder daheim. Die HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) sowie die 60 Hz Bildwiederholrate und 4 ms Reaktionszeit reichen für die meisten Nutzer ebenfalls absolut aus – wir haben am Ende aber auch noch 4K- und Gaming-Monitor für dich. Hinzu kommen noch Vorteile wie die Flicker-Free Technologie und der LowBlue Mode zum Schonen deiner Augen. Und auch das Kontrastverhältnis ist echt gut (4000:1).

So sieht der Philips-Monitor für unter 90 Euro aus

Bei dem Preis von 89 Euro muss man aber natürlich ebenfalls gewisse Abstriche machen. So ist der Philips-Monitor etwa nicht höhenverstellbar. Und auch bei den Anschlüssen wurde gespart. So gibt es neben einem VGA-Anschluss nur noch einen HDMI 1.4-Stecker. Wer aber einfach nur einen möglichst preiswerten, aber dennoch ordentlich großen Bildschirm sucht, macht hier kaum etwas falsch. Im Netz gibt’s den Monitor nämlich derzeit bei keinem anderen Händler günstiger.

Tragbarer Bildschirm & Gaming-Modelle: Diese MediaMarkt-Angebote lohnen sich ebenfalls

Doch es gibt noch mehr Monitor-Angebote von MediaMarkt, die sich dieses Wochenende lohnen. Besonders überrascht hat uns beispielsweise noch dieser tragbare HD-Monitor für 119 Euro. Und tragbar bedeutet in diesem Fall nicht, dass der Bildschirm einfach nur klein und leicht ist. Das Gerät sieht stattdessen so aus wie ein Tablet und ist auch in etwa so flach. Dadurch ist der Monitor, welcher dennoch satte 15,6 Zoll misst und technisch absolut mit anderen Arten von Bildschirmen mithalten kann, ganz einfach zu transportieren. So eignet er sich etwa ideal als Zweitbildschirm zum Laptop beim mobilen Arbeiten oder in der Uni. Über einen aufklappbaren Standfuß stellst du ihn dabei auf. Verbunden und mit Strom versorgt wird der tragbare Monitor währenddessen via USB-C 3.2, direkt über deinen PC, Laptop und Co.

Deutlich klassischer, aber dennoch interessant sind die folgenden zwei Gaming-Monitore. Dieses ASUS-Modell in 27 Zoll kostet dank 45 Prozent Rabatt nur noch 159 Euro. Es punktet mit einer 1 ms Reaktionszeit, FreeSync Premium, sowie einer besonders flüssigen Darstellung dank 280 Hz Bildwiederholrate. Aufgelöst wird in HD und bei den Anschlüssen hast du etwas mehr Auswahl (2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 1x 3.5 mm Klinke). Wer hingegen einen 4K-Monitor sucht, findet hier ein Gigabyte-Modell mit 31,5 Zoll Bildschirmdiagonale. Der Preis liegt trotz 26 Prozent Rabatt aber immer noch bei 899 Euro.

