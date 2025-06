Bosch-Abverkauf bei Otto: Werkzeug, das jeder Heimwerker braucht, zu Sonderpreisen!

Der Versandhändler kommt nämlich gerade mit einem Mini-Bosch-Abverkauf ums Eck. Dabei ist es total egal, ob du dir einfach nur einen Grundstock an Werkzeug aufbauen willst oder deine Heim-Werkstatt erweitern möchtest. Denn Bosch-Geräte kann man ja eigentlich immer brauchen, oder? Zu den aktuellen Preisen sind sie auch noch echte Schnäppchen. Mehr Infos gibt es jetzt.

14-teiliges Werkzeugset von Bosch

Für Einsteigerinnen und Einsteiger hat Otto dieses Werkzeugset von Bosch um ganze 30 Prozent reduziert. Es kostet dich jetzt 34,99 Euro. Bei Amazon bekommst du das Set zwar zum gleichen Preis, allerdings stehen hier bis zu 7 Monate Versand auf der Website. Otto liefert damit ein richtig gutes Angebot, trotz zusätzlicher Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro.

Daraus besteht das Werkzeugset von Bosch

Das Set besteht aus einer Kombizange, einem Schraubendreher, einem Hammer, einem Abbrechensmesser und zehn Bits. Möbel zusammenschrauben oder einen Nagel in die Wand hämmern – hiermit gelingen dir alle Aufgaben, die in deinen vier Wänden eben so anfallen. Eine Stofftasche mit Reißverschluss sorgt dafür, dass du all deine Werkzeuge immer beisammen hast. Ein absolutes Must-have also, wenn du solches Werkzeug noch nicht besitzt.

Akkuschrauber mit Mega-Rabatt

Weiter geht’s mit einem Akkuschrauber-Deal. Normalerweise geht dieses Gerät für 79,99 Euro über die Ladentheke. Jetzt bekommst du es bei Otto aber schon für 49,99 Euro. Das entspricht ordentlichen 38 Prozent Rabatt. Dabei befindet sich nicht nur ein einfacher Akkuschrauber im Paket. Dieses Modell hat ein 20 Prozent höheres Drehmoment als der Vorgänger und ist dadurch vielseitiger einsetzbar. Die Aufsatzaufnahme des Schraubers ist kompatibel mit allen Zubehörteilen der IXO Collection von Bosch, sodass du ihn auch als Korkenzieher oder Schneidewerkzeug verwenden kannst.

Der Bosch Akkuschrauber IXO 7

Der Bosch IXO 7 wird mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel aufgeladen. Bis zu 190 Schrauben sollen sich mit einer einzigen Akkuladung schrauben lassen. Ein 360-Grad-LED-Lichtring sorgt für gute Sicht während des Arbeitens. Du kannst den Schrauber einfach in der mitgelieferten Softbag transportieren und ihn mobil von unterwegs aus verwenden.

Wer mehr Power möchte, sollte mal beim Bosch EasyDrill vorbeischauen. Diesen 18-Volt-Akkuschrauber gibt’s jetzt für 87,99 Euro, was einer Ersparnis von 21 Prozent auf den UVP entspricht. Für diesen Preis ist der Akku übrigens im Paket dabei.

Der Bosch EasyDrill

Der Akkuschrauber kommt im klassischen Plastikkoffer und ist darin sicher verstaut. Das 13 Millimeter Einhülsenfutter lässt sich leicht bedienen, was den Wechsel von Bits besonders unkompliziert machen soll. Das 2-Gang-Getriebe verfügt über 20 Drehmomentstufen, die du je nach Werkstoff anpassen kannst. Der EasyDrill schraubt dabei in Metall, Kunststoff und natürlich Holz.

Anmerkung: Zum Zeitpunkt unserer Recherche war dieser Akkuschrauber fast ausverkauft. Es kann also sein, dass Otto mittlerweile leider keinen EasyDrill mehr auf Lager hat. Falls das der Fall sein sollte, schau mal in diesem Artikel vorbei. Hier stellen wir dir unter anderem einen Akkubohrschrauber bei Lidl zum Sonderpreis vor.

Die neue Deal-Welt von inside digital: Jede Woche das Beste lesen – kostenlos! Die besten Deals von uns für dich: Unser Newsletter liefert dir das Beste von inside digital in deine Inbox. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.