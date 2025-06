Akkuschrauber zum Aldi-Preis - dank 63 Prozent Rabatt

Ein Akkuschrauber ist, was Werkzeug angeht, ein echtes Must-have. Mal eben eine Schraube nachziehen, ein Möbelstück aufbauen oder den Gartenzaun reparieren – mit einem guten Akkuschrauber erledigst du die meisten Dinge, die als Heimwerker im Haushalt so anfallen. Und so ein Akku-Werkzeug gibt’s bei Aldi jetzt schon für günstige 54,99 Euro.

Scheppach Akkuschrauber bei Aldi – das bekommst du hier

Der Scheppach Akkuschrauber hilft dir bei kabellosen Schraubarbeiten im Haus und um das Haus herum. Ein leistungsstarkes 2-Gang-Getriebe mit einer Leistung von bis zu 50 Nm sorgt dafür, dass Garten, Wohnung und Co. schnell wieder top aussehen. Ob du nun etwas reparieren musst oder du ein Loch in die Wand bohren möchtest – mit dem Werkzeug erledigst du beides.

Praktisch: Die Drehzahl ist stufenlos regulierbar und dank Softgrip liegt der Akkuschrauber komfortabel und sicher in der Hand. Ein Gürtelclip ist ebenfalls vorhanden, um den Schrauber bei einer kurzzeitigen Arbeitspause an der Hose zu befestigen. Darüber hinaus sorgt eine LED-Arbeitsleuchte dafür, dass du auch bei schlechten Lichtverhältnissen den Arbeitsbereich gut sehen kannst. Für den Preis nicht selbstverständlich: Ein 20V-Akku sowie ein Ladegerät ist hier bereits enthalten.

Im Lieferumfang ist außerdem noch eine 74-teilige Box mit einer Menge Zubehör dabei. Sowohl zum Schrauben als auch zum Bohren findest du hier die passenden Aufsätze – du musst also nicht mehr unbedingt etwas dazukaufen. Neben Bits bekommst du hier auch noch 14 Metall- und 5 Holzbohrer dazu, sowie ein Maßband, ein Cuttermesser sowie weiteres Zubehör.

Akku-Werkzeug für unter 60 Euro mit großem Zubehör-Set: Ein guter Deal?

Schauen wir zum Schluss noch auf den Preis. Ursprünglich standen für den Scheppach Akkuschrauber einmal 149 Euro (UVP) auf der Rechnung. Hier setzt Aldi jetzt aber den Rotstift an und zieht davon satte 63 Prozent ab. Das Ergebnis: Du musst nur noch 54,99 Euro für das Akku-Werkzeug samt umfangreichem Zubehör-Set zahlen. Hinzu kommen allerdings noch 5,95 Euro für den Versand.

