Mit dem nahenden Sommer beginnt die perfekte Zeit für Outdoor-Projekte und Bastelarbeiten rund ums Haus. Wer dafür noch das passende Equipment sucht, sollte sich die aktuelle Aktion bei Amazon nicht entgehen lassen. Dort laufen gerade umfangreiche Preisreduzierungen auf zahlreiche Bosch-Geräte – vom Akkuschrauber bis zum Akku-Rasenmäher. Besonders lohnenswert: Viele Artikel lassen sich zusätzlich mit Coupons weiter im Preis drücken. Egal, ob du sägst, bohrst, schraubst oder deinen Garten auf Vordermann bringst – hier wartet garantiert das passende Werkzeug auf dich.

Der Bestseller unter den Stichsägen für unter 45 Euro

Vom Vogelhaus, über das Bettgestell bis hin zur Gartenhütte – eine Stichsäge kann fast überall zum Einsatz kommen und sollte daher in keiner Heimwerker-Ausrüstung fehlen. Die Bosch PST 650 ist aktuell Amazons Bestseller in der Kategorie Elektrostichsägen – und das völlig zu Recht. Mit ihrem starken 500-Watt-Motor schafft sie Schnitttiefen von bis zu 65 mm in Holz und überzeugt durch eine einfache Handhabung. Besonders praktisch: Du kannst die Sägeblätter ohne zusätzliches Werkzeug blitzschnell wechseln.

Weiterhin sorgt eine zuschaltbare Funktion dafür, dass Späne weggeblasen werden und du jederzeit einen guten Blick aufs Werkstück hast. Der Preis liegt bei 48,85 Euro, aber mit dem aktivierbaren 10-Prozent-Coupon sinkt er auf nur noch rund 44 Euro. Ein echtes Schnäppchen für ein zuverlässiges Werkzeug.

Kompakt, stark, vielseitig: Der Bosch IXO Akkuschrauber für unter 45 Euro

Ein Akkuschrauber gehört in jeden Haushalt – und der Bosch IXO zeigt, warum. Er ist extrem kompakt, liegt gut in der Hand und eignet sich perfekt für den Möbelaufbau, kleinere Reparaturen oder kreative DIY-Projekte. Mit einer Akkuladung kannst du bis zu 190 Schrauben verarbeiten, und dieses Modell bietet noch einmal 20 Prozent mehr Leistung als sein Vorgänger.

Mit dem Bosch IXO Akkuschrauber kommst du auch in verwinkelte Ecken

Besonders hilfreich: Das helle LED-Licht leuchtet dunkle Ecken optimal aus, sodass du immer perfekt arbeiten kannst. Im Lieferumfang ist zudem ein Winkelaufsatz enthalten, mit dem du auch in engen oder verwinkelten Bereichen problemlos schrauben kannst. Aktuell kostet der IXO 48,42 Euro, aber auch hier gibt’s einen 10-Prozent-Coupon, der den Preis auf nur noch 43,46 Euro senkt.

Nie wieder Kabelsalat: Der Bosch CityMower Akku-Rasenmäher zum Schnäppchenpreis

Kabel beim Rasenmähen nerven dich? Dann ist der Bosch CityMower genau das Richtige. Der akkubetriebene Rasenmäher bietet maximale Flexibilität und ist besonders kompakt und wendig. Die Grasfangbox fasst bis zu 31 Liter, und der Mäher schneidet deine Rasenfläche bis an den Rand – sauber und präzise.

Du hast die Wahl zwischen drei Schnitthöhen (20, 40 oder 60 mm) und bekommst einen Akku direkt mitgeliefert, der für Flächen von bis zu 300 Quadratmeter ausreicht. Wer mehr Fläche zu mähen hat, kann einfach einen zweiten Akku dazukaufen. Der CityMower kostet aktuell 229,99 Euro, aber mit dem anklickbaren Coupon zahlst du nur noch 206,99 Euro.

Stark und genau: Bosch Professional Schlagbohrmaschine für unter 55 Euro

Für Heimwerker, die regelmäßig mit Holz, Metall oder Mauerwerk arbeiten, lohnt sich ein Blick auf die Bosch Professional Schlagbohrmaschine. Sie überzeugt mit 600 Watt Leistung, einem Gewicht von nur 1,8 kg und einer Drehzahl von bis zu 2800 U/min – ideal für präzises Arbeiten bei hoher Belastung.

Zwar ist die Maschine kabelgebunden, dafür aber auch besonders günstig: Der aktuelle Preis liegt bei 59,99 Euro, und mit dem zusätzlichen 10-Prozent-Coupon zahlst du nur noch 53,99 Euro. Damit bekommst du Profi-Qualität zum Top-Preis.

Bosch-Deals sichern, solange sie noch verfügbar sind

Ob für die Werkstatt, den Garten oder das nächste DIY-Projekt – die aktuellen Bosch-Angebote bei Amazon bieten eine gute Gelegenheit, sich mit hochwertigem Werkzeug auszustatten. Mit den zusätzlichen Rabatt-Coupons sinken die meisten Preise noch weiter, sodass du echte Schnäppchen machen kannst. Weitere spannende Deals haben wir dir hier aufgelistet:

Übrigens: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz! Mit dem WhatsApp DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt:

Tech-Deals & Must-haves für alle

Tarif-Angebote für Mobilfunk & Internet

Exklusive Rabattcodes & Preisfehler

Immer geprüft von den inside digital Deal Experten – abonniere jetzt unseren neuen WhatsApp-Kanal!