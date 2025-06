Amazon räumt Dyson aus den Lagern: Darum solltest du lieber schnell zugreifen

Auch wenn Dyson selbst sich eigentlich vom Verkauf seiner Geräte bei Amazon zurückgezogen hat, hat der Versandriese scheinbar noch Restbestände von den Akkusaugern gefunden. Zumindest verkauft jetzt Amazon selbst – also ohne Umweg über Drittanbieter – unter anderem den Dyson V8 Advanced zum absoluten Sonderpreis.

Dyson V8 Advanced: Seltenes Amazon-Angebot aufgetaucht

Bevor wir dir den Dyson V8 Advanced genauer vorstellen, blicken wir erst einmal kurz auf den Preis. Amazon streicht momentan ganze 38 Prozent vom UVP, wodurch du dir den Akkusauger schon für lediglich 249 Euro sicherst. Ein kurzer Blick auf den Preisvergleich zeigt: Hier kann kein anderer Händler im Netz mithalten. Mehr als nur das: Günstiger als jetzt bei Amazon gab’s den Dyson V8 Advanced scheinbar sogar noch nie!

Wie lange das von Amazon als „Befristetes Angebot“ gekennzeichnete Schnäppchen noch gültig ist, ist währenddessen nicht klar. Wer Interesse hat, sollte also lieber früher als später zugreifen.

Das zeichnet den Dyson-Sauger aus

Es gibt einen Grund, warum „echte Dyson-Sauger“ so beliebt sind. So weiß auch der Dyson V8 Advanced in so ziemlich jeder Hinsicht zu überzeugen. Allen voran natürlich bei der Saugkraft. Mit 130 AW sollte kein Staubkorn mehr auf dem Boden bleiben und selbst Teppiche werden sauber. Dank der Motorbar Bodendüse verheddern sich dabei wohl auch keine Haare in dem Sauger, was die Wartung angenehm leicht macht.

Viel Power bringt natürlich nichts, wenn der Akku da nicht mithalten kann. Dyson verspricht daher eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten im Eco-Modus. Dieser reicht für die tägliche Reinigung völlig aus. Bei besonders hartnäckigem Schmutz schaltest du hingegen einfach schnell den Boost-Modus für noch mehr Saugkraft an.

Ein weiterer Pluspunkt des Dyson V8 Advanced: der Lieferumfang. Zusätzlich zur normalen Bodendüse legt der Hersteller nämlich noch eine Fugendüse sowie eine Kombizubehördüse mit ins Paket. Dadurch reinigst du Sofas, schmale Ritzen und Co. genauso effektiv wie deinen Boden. Und als kompakter Handstaubsauger wird das Ganze sogar noch flexibler – und ermöglicht obendrein das Saugen deines PKWs. Abgerundet wird das Ganze dann noch vom beutellosen Design sowie der einfachen Entleerung des Staubbehälters mit nur einem Handgriff.

Auch eine praktische Wandhalterung samt Ladegerät werden mitgeliefert

Wie du siehst: Der Dyson V8 Advanced ist für jeden Haushalt eine gute Wahl – insbesondere zum aktuellen Amazon-Preis!

