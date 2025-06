Trekking-E-Bikes unter 1.000 Euro: Diese 9 Schnäppchen darfst du nicht verpassen

Trekking-E-Bikes gelten als echte Allrounder. Ob für den täglichen Weg zur Arbeit, den Einkauf in der Stadt oder längere Ausflüge über unbefestigte Wege – diese Räder meistern jede Situation mit Komfort und Stabilität. Der Elektroantrieb unterstützt dich zuverlässig, selbst wenn es bergauf geht oder die Strecke länger wird. Durch die Mischung aus Stadt- und Geländetauglichkeit bieten diese Bikes eine enorme Flexibilität. Bei Upway findest du gebrauchte Modelle, die Fachleute gründlich inspiziert, bei Bedarf instand gesetzt und technisch sowie optisch aufgearbeitet haben – und das zu besonders attraktiven Konditionen.

Refurbished E-Bikes von Upway: Darum lohnen sie sich mehr als neue Fahrräder

Beim Online-Shop Upway mit Sitz in Berlin bekommst du stark reduzierte Preise auf sogenannte refurbished E-Bikes. Diese wurden zwar bereits genutzt, aber von Fachleuten komplett überholt, geprüft und auf volle Funktionstüchtigkeit gebracht. Du sparst dabei bis zu 70 Prozent im Vergleich zum Neupreis – ohne auf Qualität oder Sicherheit zu verzichten. Jedes E-Bike durchläuft einen strengen 20-Punkte-Inspektionsprozess, bei dem alles, was nicht den Standards entspricht, ersetzt oder repariert wird. So bekommst du geprüfte Qualität zum Schnäppchenpreis.

Top-Deal: Cube Cross Hybrid ONE – satte 70 Prozent günstiger

Ein echtes Highlight ist das Cube Cross Hybrid ONE Trekking-E-Bike, das du dir aktuell für nur 999 Euro statt rund 2.499 Euro sichern kannst – ein Preisvorteil von 60 Prozent. Das E-Bike hat bereits etwa 5.600 Kilometer auf dem Tacho, wiegt ca. 21 Kilogramm und eignet sich für Fahrerinnen und Fahrer mit einer Körpergröße von 1,69 bis 1,84 Meter. Angetrieben wirst du von einem Bosch-Motor, der dich kraftvoll bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützt. Eine 9-Gang-Schaltung von Shimano sorgt dafür, dass du auch Steigungen problemlos meisterst. Die Batterie mit 500 Wh ist laut Upway-Mechanikern in einem ursprünglichen Zustand – das perfekte Bike für den Alltag und das Wochenende.

Prophete eTrekking – kaum gefahren, stark reduziert

Wenn du ein E-Bike suchst, das fast wie neu ist, dann schau dir das Prophete eTrekking an. Dieses Modell wurde nur etwa 95 Kilometer gefahren, wodurch die Batterie mit 374 Wh nahezu unbenutzt ist. Mit einem Gewicht von 25 Kilogramm eignet sich das Bike für Fahrerinnen und Fahrer zwischen 1,69 und 1,84 Meter. Die bewährte 8-Gang-Schaltung von Shimano sorgt für Komfort sowohl bei Steigungen als auch auf gerader Strecke. Statt rund 1.299 Euro zahlst du aktuell nur 799 Euro – ein seltener Deal, der sich wirklich lohnt.

Giant Explore E+ 1 E-Trekkingbike für unter 900 Euro

Ein weiteres empfehlenswertes Modell ist das Giant Explore E+ 1. Dieses E-Trekkingbike wurde bereits 6.539 Kilometer gefahren und der Akku mit 500 Wh befindet sich laut Expertenprüfung weiterhin in einem sehr guten Zustand. Erst bei einer Kapazität unter 80 Prozent wird bei Upway der Akku durch einen neuen ersetzt – hier war das noch nicht nötig. Das Bike ist geeignet für Körpergrößen von 1,84 bis 1,98 Meter und wird von einem Giant SyncDrive Sport Motor auf bis zu 25 km/h beschleunigt. Die 10-Gang-Schaltung von Shimano sorgt für die nötige Flexibilität auch auf hügeligem Gelände. Statt rund 2.800 Euro kostet es jetzt nur noch 899 Euro und ist somit satte 68 Prozent günstiger als der UVP.

Noch mehr günstige E-Trekkingbikes entdecken

Natürlich war das noch nicht alles. Bei Upway findest du viele weitere refurbished Trekking-E-Bikes, die in Sachen Ausstattung, Qualität und Preis-Leistung überzeugen. Du willst dir selbst ein Bild machen? Dann klick dich direkt durch den Online-Shop oder entdecke weitere Empfehlungen, die wir für dich herausgesucht haben. Günstiger und nachhaltiger kommst du kaum zu einem hochwertigen E-Bike.