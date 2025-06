Unterwegs auf der Amazon-Website stach uns heute ein Angebot ganz besonders ins Auge. Beim Kauf eines Google Pixel 9 packt dir Amazon ein Acer-Notebook für einen Aufpreis von nur zwei Cent dazu. Wir haben das Zu-gut-um-wahr-zu-sein-Schnäppchen mal genauer unter die Lupe genommen. Du liest nun, ob es sich hier nur um Augenwischerei handelt, oder ob du tatsächlich den Deal des Jahres abstaubst.

Daraus besteht das Bundle – und so viel musst du zahlen

Insgesamt zahlst du bei Amazon 649 Euro für das Bundle bestehend aus Pixel 9 und Acer Chromebook 314. Das Ganze ist wirklich ein richtig guter Preis, denn das Smartphone kostet, je nach ausgewählter Farbe, einzeln zwischen 594 Euro und 648,98 Euro. Entscheidest du dich beispielsweise für das Pixel 9 in Porcelain, kostet es eben jene 648,98 Euro und du bekommst das Chromebook (Einzelpreis 149,99 Euro) tatsächlich für nur zwei Cent obendrauf und damit so gut wie geschenkt – irre!

Wer das Pixel 9 lieber in einer anderen Farbe hätte, zahlt für die Kombi mit dem Laptop circa 50 Euro extra, was immer noch ziemlich fair ist. Solltest du das Notebook gar nicht brauchen, kannst du es einfach weiterverkaufen. Das Angebot gilt sowohl für die 128 GB als auch für die 256 GB Version des Pixel-Smartphones. In der größeren Speichervariante sind 749 Euro fällig.

Lohnt sich der Preis für Pixel 9 und das Chromebook?

Das Pixel 9 ist die Standardausführung der neunten Pixel-Generation. Für alle, die nicht gleich das Pro-Modell benötigen, ist dieses Gerät eine ziemlich gute Wahl. Googles hauseigene KI Gemini ist vollständig in das Smartphone integriert, was zum Beispiel bei der Bildbearbeitung besonders praktisch sein kann. Ein Updateversprechen von sieben Jahren sorgt dafür, dass du auch langfristig Freude an dem Gerät haben wirst. Generell punktet das Smartphone unter anderem sonst noch mit einer starken Performance und einem guten Kamera-Set-up.

Google Pixel 9 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Google Tensor G4 Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Farbe Grün

Pink

Schwarz

Weiß Marktstart August 2024 Gewicht 198 g

Zum Pixel 9 gibt es das Chromebook 314 von Acer dazu. Kurzum: einen High-End-Gaminglaptop schnappst du dir hier nicht, aber das ist auch gar nicht der Anspruch. Das Chromebook kommt mit 128 GB Festplattenspeicher und 4 GB Arbeitsspeicher daher. Das Chromebook läuft, wie der Name schon sagt, mit chrome OS und nicht mit Windows. Für alltägliche Aufgaben wie Surfen im Internet, Büroarbeiten oder einfach zum Seriengucken ist es mit einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden optimal geeignet. Wer einen soliden Laptop sucht und keine komplexen Anforderungen an diesen hat, macht nichts falsch – vor allem für die 2 Cent Aufpreis zum Pixel 9.

Abschließend lässt sich also sagen: Dieses Angebot zum Pixel 9 lohnt sich durch und durch, sofern du ohnehin Interesse am Pixel 9 hast oder du generell ein neues Smartphone suchst. Wie lange das einzigartige Amazon-Angebot noch gilt, ist übrigens nicht bekannt.

