Kreuzlinienlaser mit Preis-Trick bei Amazon: Bosch Professional Sale gestartet!

Zeit, dein Heimwerker-Setup nochmal aufzuwerten? Bei Amazon sind gerade einige Werkzeuge der blauen Bosch Professional Reihe im Sale. Darunter einige echte Vollprofi-Geräte, die auch entsprechende Preise haben. Aber eben auch ein paar Tools mit deutlich breiterer Zielgruppe wie Einsatzbereich.

Bosch Profesional Sale bei Amazon – so funktionieren die Angebote

Wichtig ist, dass du beim Bosch-Sale mitunter genau schauen musst, dass du den Angebotspreis auch erzielst. Denn bei vielen der Geräte musst du hierfür einen Coupon per Klick aktivieren, der den Preis vom „normalreduzierten“ auf Schnäppchenkurs bringt.

Eines der heftigeren Angebote aus der Reihe ist jenes zu einer Wärmebildkamera. Die Bosch Professional GTC 400 C, eine akkubetriebene (12V-System) digitale Wärmebildkamera, ist von 900 auf knapp 780 Euro heruntergesetzt. Per 5-Prozent-Coupon kannst du den Preis aber nochmal ein Stück drücken. Mit dann knapp 740 Euro liegt die Kamera satte 150 Euro unter dem nächstbesten Angebot im Netz. Ein echter Hammer-Deal – aber halt nur für alle, die eine 700-Euro-Wärmebildkamera brauchen.

-> Zum Wärmekamera-Deal

Bosch Wärmebildkamera: Das Angebot ist super – aber natürlich nur für die, die es brauchen.

Ein weiteres Angebot dieser Art ist das zur 18V-Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G mit passender Kiste (L-Boxx). Die 200-Euro-Kreissäge gibt’s per Klick-Coupon 15 Prozent günstiger. Achtung: In dem Set ist kein Akku dabei. Wer aber ohnehin 18V-Geräte der Serie zu Hause hat, kann bedenkenlos zugreifen.

Für Genauigkeits-Anspruch: Kreuzlinienlaser günstiger

Beliebt sind bei Bosch Professional auch die verschiedenen Laser-Messgeräte. Eines ist jetzt ebenfalls im Sale gelandet. Der Kreuzlinienlaser GCL 2-15 für genaue Vermessungen und exakte Lotpunkte im Raum ist ein Top-Gerät, das vielseitig einsetzbar ist.

Für Nivellierarbeiten auf kurzen Distanzen (Arbeitsbereich 15 Meter) ist das Ding ein Gamechanger – und Bohrlöcher per Wasserwaage und Zollstock mit Bleistift vorzeichnen gehört der Vergangenheit an. Bei Amazon stehen gerade 40 Prozent Rabatt zu buche, wodurch das Lasersystem 120 Euro kostet. Aber auch hier gibt’s per Klick noch einen Extra-Rabatt zum Einlösen. Durch weitere 8 Prozent Nachlass, landest du am Ende bei einer Rechnung von knapp 109 Euro. Da auch andere Händler die 120 Euro bieten, gewinnt Amazon den Preiskampf dank dieses Coupon-Tricks.

→ Kreuzlinienlaser bei Amazon kaufen (8-Prozent-Coupon aktivieren!)

Bosch Professional bei Amazon: per Coupon gibt es Extra-Rabatt

Die verschiedenen Coupon-Rabatte gelten laut Amazon-Angaben bis zum 14. März. Auch die anderen Rabatte dürften diesen Zeitraum mehr oder weniger aufrechterhalten werden.

