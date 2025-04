Lidl bietet aktuell den Parkside Werkzeugkoffer „PWBM A1“ für nur 69,99 Euro an. Es handelt sich dabei um einen stabilen Metallkoffer, der mit einer großen Auswahl an Werkzeugen – unter anderem inklusive eines Akkuschraubers – ausgestattet ist. Somit bist du für Gartenarbeiten, Reparaturen, den Möbelaufbau und viele weitere Heimwerkerprojekte bestens gerüstet. Wir schauen uns den Koffer genauer an und werfen einen Blick auf den Preis. Alle wichtigen Infos bekommst du hier.

Werkzeugkoffer inklusive Akkuschrauber – ein echtes Highlight

In dem Werkzeugkoffer befinden sich unter anderem ein Schraubendreher-Bithalter mit zahlreichen Bits, mehrere Spline-Steckschlüssel, eine Umschaltknarre und ein Hammer. Natürlich dürfen auch ein Maßband, eine Metallsäge, eine Wasserwaage, ein Cuttermesser, zwei Zangen sowie mehrere Schraubendreher inklusive Spannungsprüfer nicht fehlen. Eine absolute Besonderheit dieses Sets ist aber der kompakte Akkuschrauber, der inklusive USB-C-Kabel geliefert wird. Damit kannst du beim Aufbau von Möbeln oder bei anderen handwerklichen Arbeiten Schrauben schnell und mühelos festziehen oder lösen, ohne selbst viel Kraft aufwenden zu müssen.

Mit seinen Maßen von 35,5 × 23,5 × 29 Zentimetern ist der Werkzeugkoffer relativ kompakt und lässt sich dank des Griffs an der Oberseite bequem transportieren. Mit einem Gewicht von rund 9 Kilogramm ist er zwar nicht für lange Transporte gedacht, der Weg vom Auto zur Baustelle oder zum Arbeitsplatz sollte jedoch problemlos machbar sein. Zudem sorgen die beiden ausziehbaren Schubladen für eine übersichtliche Aufbewahrung. Dadurch eignet sich der Koffer nicht nur zum Mitnehmen, sondern kann auch problemlos in der Garage oder Werkstatt als Ersatz für ein Regal aufgestellt werden.

Unter 70 Euro: Ein fairer Preis für eine umfangreiche Ausstattung

Der Werkzeugkoffer kostet aktuell 69,99 Euro bei Lidl. Dazu kommen noch 5,95 Euro Versandkosten. Angesichts der hochwertigen Ausstattung und des mitgelieferten Akkuschraubers ist der Preis jedoch mehr als fair. Da Parkside nur durch Lidl vertrieben wird, ist ein Preisvergleich an dieser Stelle zwecklos. Wer auf der Suche nach einem stabilen, gut organisierten Werkzeugkoffer ist, kann hier daher bedenkenlos zuschlagen.

