Kleines Werkzeug ist günstig und extrem praktisch – Bosch Professional Abverkauf gestartet

Dass bei Amazon längst nicht mehr nur Bücher verkauft werden, ist nun echt keine Neuheit mehr. Aber nachdem der Online-Gigant insbesondere für (Unterhaltungs-)Elektronik und Fashion zur Anlaufstelle geworden ist, steckt mittlerweile auch ein virtueller Baumarkt drin.

Blaue Serie von Bosch mit teils 50 Prozent Rabatt – Laser-Messgerät jetzt richtig günstig

Während die aktuellen Angebote unter anderem ein fettes Laser-Messgeräte-Set für über 500 Euro (bei trotzdem 10 Prozent Rabatt) oder auch eines für 260 Euro (bei 50 Prozent Nachlass) feilbieten, ist ein etwas kleineres Gerät dieser Art jetzt zum echten Preis-Tipp geworden.

Die Rede ist vom Bosch Professional Laser Entfernungsmesser GLM 40. Damit können Heimwerker akkurat ihre Längen-, Höhen- und Flächenmessungen optimieren und müssen deutlich weniger Verschnitt einkalkulieren. Dazu spart der Einsatz des Laser-Messgeräts ordentlich Zeit bei der Arbeit. Aktuell gewährt Amazon satte 47 Prozent Rabatt auf das Gerät, das derzeit sogar die Bestseller-Liste in Sachen Laser-Messgeräte anführt.

Die Bedienung des Geräts erfolgt intuitiv über fünf Tasten. Das große Display kann drei Zeilen darstellen und verfügt über eine automatische Hintergrundbeleuchtung, die sich den Lichtverhältnissen anpasst. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht machen den GLM 40 sehr handlich und ermöglichen einen bequemen Transport in der Hosentasche.

Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 40.

Das Bosch Professional GLM40 erfüllt die ISO-Norm 16331-1, was eine hohe Messgenauigkeit garantiert. Die Messzeit beträgt in der Regel 0,5 Sekunden, maximal 4 Sekunden. Das Gerät wird mit zwei 1,5V AAA-Batterien betrieben und ermöglicht etwa 5.000 Einzelmessungen pro Batteriesatz. Eine Abschaltautomatik nach 5 Minuten Inaktivität trägt zur Schonung der Batterien bei.

Bei Amazon im Angebot: So günstig ist das Laser-Messgerät

Man muss fast sagen, dass Amazon die Laser-Messgeräte von Bosch derzeit offenbar mit vollen Händen rauswirft. Das GLM 40 gibt es für nur 62,99 Euro, was 47 Prozent Rabatt gegenüber dem UVP entspricht. Aber Vorsicht: Amazon gibt an, wie viel Lagerbestand noch vorhanden ist. Aktuell – am Donnerstagmittag – sind 26 Prozent vergriffen.

Das Rundum-Sorglos-Kit mit L-Boxx und dem Linienlaser-System GLL 3-80, Akkubetrieb und Akkus im Lieferumfang für große Entfernungen liegt wie gesagt trotz Angebotspreis noch bei über 500 Euro. Das kleinere, aber ebenfalls für bis zu 30 Meter Arbeitsbereich ausgelegte Linienlaser-Messgerät ist auch stark reduziert (50 Prozent Nachlass), kostet aber weiterhin knapp 260 Euro.

Alle Bosch Professional Messgeräte im Angebot:

Für den Heimwerker ist der kleine Entfernungsmesser GLM 40 völlig ausreichend und erleichtert die Arbeit ungemein bei großer Funktionsvielfalt. Etwas mehr bietet der GLM 50, der kostet aber schon das doppelte des 40ers. In Sachen Kreuzlinienlaser für den Innenbereich ist wohl der GCL 2-15 die aktuell beste Gesamtwahl für immerhin gerade nur 112,99 Euro.

Zum großen Unterschied zwischen Entfernungsmessern und Linienlasern: Die GLM-Messgeräte für Entfernungsmessung brauchst du, um Distanzen, Flächen und Volumina zu vermessen. Die Geräte nutzen einen Laserstrahl zur Genauigkeit und erreichen in der Regel eine Abweichung von +/- 1,5 mm. Die GLM-Messgeräte erzeugen einen sichtbaren Punkt. Die GLL- und GLC-Serie mit Linienlasern dienen der Nivellierung und Ausrichtung mittels zwei Lasern (horizontal und vertikal) für die Kreuzlinienmessung bei einer Genauigkeit von +/- 0,3 mm Abweichung. Dabei werden bei der GLL-Serie Linien statt Punkte projiziert, die für eine bessere Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses im Raum sorgen. Im Allgemeinen gelten die Geräte mit grünem Laser als besser sichtbar.

→ Hier geht’s zum Bosch-Deal bei Amazon