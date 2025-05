1. Mai Ausverkauf: MediaMarkt streicht Preise um bis zu 58 Prozent zusammen

Am Tag der Arbeit haben eigentlich fast alle Leute frei und somit Zeit zum Online-Shoppen. Das hat sich scheinbar zumindest MediaMarkt gedacht. Der Elektronikhändler geht nämlich exklusiv heute mit einer gesonderten Rabatt-Aktion an den Start. Unter dem Namen „Tag der Angebotskracher“ werden unter anderem Marken wie Tefal, Sony, Apple und AVM (bekannt für Fritz!Boxen) mächtig im Preis gekürzt. Alle Aktionsinfos und unsere Highlight-Deals liest du hier.

Angebote gelten nur heute! Alle Infos & die 6 besten Angebote auf einen Blick

Wir müssen für die Aktionsinfos gar nicht viel Zeit verlieren, die sind nämlich schön simpel. Nur heute, den 1. Mai bis 23:59 Uhr, gelten die neuen Angebote – danach ist schon wieder Schluss. Bei Interesse muss also zwingend heute zugeschlagen werden. Dass sich das auf jeden Fall lohnen kann, zeigen wir dir im Anschluss mit unseren Angebots-Highlights. Zuvor nur noch die Info: Neben den Rabatten streicht MediaMarkt bei allen Aktionsgeräten auch die Versandkosten – ein netter Bonus, der so manchen Deal nur noch besser macht.

Noch günstiger als Amazon: Großer Sony OLED-TV zum Sonderpreis + Gratis-Lieferung

Ein Angebot, bei dem sich die Gratis-Lieferung echt bezahlt macht, ist beispielsweise dieser Sony Bravia OLED-TV (XR-65A80L). Der 65 Zoll große 4K-Fernseher würde per Spedition sonst recht kostspielig den Weg zu dir nach Hause finden müssen, wird in Kombination mit dem aktuellen Angebotspreis aber ein echter TV-Tipp. MediaMarkt halbiert nämlich fast den Preis und verkauft das Sony-Gerät so für nur noch 1.577 Euro. Damit unterbietet man nicht nur Amazon, sondern auch die restliche Konkurrenz im Netz.

Neben dem Preis stimmt bei dem Sony-Fernseher natürlich auch die Technik. Der Smart-TV macht mit einer Bildschirmdiagonalen von 164 cm einiges her, liefert dank 4K- und OLED-Technik gestochen scharfe Bilder samt hohem Kontrast sowie tiefem Schwarz und punktet auch sonst mit einer nativen 100-Hz-Darstellung, vielen Anschlüssen (u. a. 4 x HDMI) und praktischen Bildoptimierungen.

Schnelles Internet für daheim: FritzBox & Repeater-Set

Aus dem Hause AVM gibt’s heute bei MediaMarkt gleich zwei spannende Angebote. Den Anfang macht die FRITZ!Box 6690 Cable. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich hierbei um einen Kabelrouter, der dir unter anderem via schnellem 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss Internet liefert. Selbstverständlich geht das Ganze aber auch drahtlos via WiFi 6. Hier wird außerdem auf ein Dual-Band gesetzt, du kannst also sowohl das 5 GHz (4.800 MBit/s) als auch das 2,4 GHz-Netz (1.200 MBit/s) nutzen. Und der Preis? Der liegt aktuell bei nur noch 235 Euro – ebenfalls ungeschlagen im Netz.

Wer hingegen oder zusätzlich seinen WLAN-Empfang daheim verbessern möchte, sollte einen Blick auf das FRITZ!Repeater 1200 AX Zweier-Set werfen. Dieses verkauft MediaMarkt heute für lediglich 120 Euro. Insbesondere in mehrgeschossigen Häusern oder Wohnungen sowie für den Garten lohnt sich ein solcher Repeater, um das WLAN-Netz zu erweitern. Und dank der Mesh-Funktionalität wird das Ganze in Kombination mit einer Fritz!Box zu einem intelligenten WLAN-Netz mit optimaler Leistung zusammengefasst.

Der Preis ist übrigens bei näherem Hinsehen ein echter Hammer. Der 1200er war zuletzt vor allem durch 70-Euro-Angebote – etwa bei Amazon – immer mal wieder im Fokus. Allerdings als Einzelkauf. Der 2er-Pack für 120 Euro macht den Repeater zum echten Schnäppchen-Tipp.

Original Apple iPad – oder Alternative für unter 90 Euro

Wer ein neues Tablet sucht, hat die Qual der Wahl. Zum einen wäre da das Original Apple iPad Air WiFi (2024) der 6. Generation. Dieses bietet dir einen 11 Zoll großen Bildschirm mit hoher Auflösung (2.360 x 1.640 Pixel) und guter Helligkeit (500 cd/m²). Ebenfalls beachtlich ist die gewohnte Top-Technik von Apple-Geräten, mit toller Leistung und der flüssigen iPadOS-Nutzererfahrung. Der Speicher beträgt 256 GB und ist damit ebenso angenehm groß.

Mit einem Angebotspreis von 699 Euro ist das Apple-Gerät wie üblich aber trotz Rabatt nicht gerade billig – auch wenn es sich hierbei im Preisvergleich tatsächlich um das aktuell beste Angebot handelt. Es gibt aber auch eine deutlich preiswertere Alternative.

Mit dem Redmi Pad SE ist nämlich ein weiteres Tablet Teil der MediaMarkt-Aktion. Klar: Hier musst du einige Abstriche in Kauf nehmen, insbesondere beim Funktionsumfang, der Leistung und dem Display (8,7 Groß). Auch der Speicher fällt mit 64 GB deutlich kleiner aus, dieser kann jedoch immerhin im Gegensatz zum iPad per microSD-Karte erweitert werden (auf bis zu 2 TB). Und auch der Preis ist beachtlich kleiner. Das Redmi-Tablet kostet dich lediglich 89 Euro – ein weiterer Bestpreis im Netz.

Tefal Heißluftfritteuse über die Hälfte billiger

Unsere letzte Empfehlung ist für die Küche und stammt vom beliebten Hersteller Tefal. MediaMarkt stellt nämlich die Easy Fry Max Heißluftfritteuse ins digitale Schaufenster und verpasst ihr einen Aktionspreis von 84,99 Euro – das sind über 50 Prozent Rabatt! Der AirFryer verfügt über ein großes Fassungsvermögen von 5 Litern, dies soll für bis zu 6 Personen reichen. Du kannst also problemlos Freunde oder die Familie einladen und sie mit leckeren und, im Vergleich zu herkömmlichen Fritteusen, deutlich gesünderen Gerichten bekochen.

Die Zubereitung ist dank zehn automatischer Garprogramme (Pommes, Hähnchen, Steak, Fisch, Dessert, Pizza, Nuggets, Gemüse, Shrimps und Speck) ebenfalls angenehm einfach – genauso wie die Steuerung per digitalem Touchscreen. Und selbst die Reinigung ist kinderleicht, immerhin ist der antihaftbeschichteten Frittierkorb spülmaschinenfest.

Viele weitere Marken-Produkte im Angebot

Ist bei unseren Empfehlungen nichts für dich dabei? Kein Problem, denn natürlich gibt es noch viele weitere interessante Schnäppchen im Rahmen der MediaMarkt-Aktion zu entdecken. Klick dich am besten mal selbst durch zur Aktionsseite und schau, was sich für dich lohnen könnte. Vergiss aber nicht: Die Aktion endet heute (1. Mai) bereits um 23:59 Uhr schon wieder.

