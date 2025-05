Geniales Vodafone-Paket für Unternehmer: Mit iPhone 16 & starkem 5G-Tarif

Vodafone bietet mit seinen Business-Tarifen die perfekten Mobilfunkverträge für Selbstständige und Unternehmer. Denn neben guten Tarif-Konditionen und ordentlichen Preisen hat Vodafone noch einige spannende Besonderheiten in petto. Über „OneNumber“ nutzt du etwa deinen Tarif mit der gleichen Rufnummer direkt auf mehreren Geräten und auch Telefonate in ganz Europa sind kostenlos möglich.

Vodafone-Deal: Business-Tarif mit iPhone 16

Besonders spannend ist dabei aktuell ein Angebot rund um das iPhone 16. In Kombination mit dem Vodafone Business Prime M Tarif zahlst du für das Apple-Handy einmalig nur 84 Cent extra. Und die monatlichen Kosten? Die sind dank satten 50 Prozent Rabatt zumindest die ersten 12 Monate ebenfalls richtig günstig! Doch dazu später mehr, schauen wir erst einmal, was überhaupt in dem Bundle drinsteckt.

Allen voran wichtig: das monatliche Datenvolumen. Und hier punktet der Vodafone-Tarif mit satten 50 GB und bis zu 300 MBit/s Surfgeschwindigkeit im starken 5G-Netz des Betreibers. Hinzu kommt natürlich noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Und auch VoLTE sowie WiFi-Calling, zwei Funktionen, die die Qualität deiner Telefonate verbessern können, sind mit an Bord.

Exklusive Vorteile für Vodafone Business Kunden

Als Vodafone Business Kunde profitierst du aber noch von weiteren Vorteilen, wie beispielsweise einer persönlichen Ansprechperson und 24-Stunden-Kundenbetreuung. Ein weiteres Highlight ist das GigaDepot Business. Solltest du dein monatliches Datenvolumen mal nicht aufbrauchen, landen die übrig gebliebenen GB automatisch in diesem Depot und können anschließend in Folgemonaten genutzt werden.

Und da hören die Vorteile noch nicht auf: Über „OneNumber“ nutzt du dein Datenvolumen sowie deine Rufnummer ebenso auf anderen Geräten, die du zum Arbeiten brauchst. Sei es der Laptop, ein Tablet oder eine Smartwatch. Beim Vodafone Business Prime M sind gleich zwei solcher OneNumbers für zwei weitere Endgeräte kostenlos enthalten.

Und wer beruflich oft im Ausland ist oder internationale Geschäftsbeziehungen pflegt, profitiert ebenso. Deine Telefon- und SMS-Flat ist nämlich nicht nur europaweit nutzbar, einmal pro Monat kannst du dir auch kostenlos 2 GB weltweites Datenvolumen für 48 Stunden freischalten lassen. Perfekt für die nächste Business-Reise außerhalb der EU.

Jetzt 12 Monate lang die Hälfte sparen!

Jetzt kommen wir aber zum Preis: Wie bereits erwähnt, streicht Vodafone beim Business Prime M Tarif im ersten Jahr ganze 50 Prozent vom Grundpreis. Für dich heißt das: Du zahlst die ersten 12 Monate nur 44,50 Euro im Monat – für einen 50 GB starken 5G-Tarif direkt beim Netzbetreiber in Kombination mit einem iPhone 16 echt ein guter Preis. Anschließend stehen für die verbleibenden 12 Monate Vertragslaufzeit (also insgesamt 24 Monate Laufzeit) dann monatlich 64 Euro auf der Rechnung.

Einen Anschlusspreis oder sonstige Extra-Kosten musst du neben den 84 Cent als einmaliger Gerätepreis fürs iPhone 16 nicht zahlen. Für Unternehmer mit Faible für Apple-Hardware kann sich der Deal dadurch insgesamt durchaus lohnen.

