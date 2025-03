Amazon verkauft Bosch-Werkzeug zum Kampfpreis: Das sind die besten Deals

Die Bosch Frühlingsangebote sind heute bei Amazon gestartet und sorgen in so gut wie allen Kategorien für gute Preise. Manch ein Angebot ist sogar besser als an den groß zelebrierten Prime Days des Versandriesens. Deshalb solltest du definitiv mal bei der Aktion vorbeischauen. Vor allem, wenn du hochwertiges Werkzeug von Bosch suchst. Das sind unsere Highlights.

Bosch Akkuschrauber und Mini-Kettensäge supergünstig

Das erste Angebot kann so ziemlich jeder gebrauchen. Die Rede ist vom Bosch Professional Akkuschrauber Bosch GO 3. Das ist ein absolut kompakter Akkuschrauber, der beim Möbelaufbau, Reparaturen im Haushalt und vielen sonstigen Arbeiten hilft. Dank seiner kleinen Größe ist er außerdem sehr handlich und kommt auch problemlos in verwinkelte Bereiche. Amazon schickt das Werkzeug mit einem Mini-Koffer, USB-C-Kabel und einem 8-teiligen Bit-Set samt Bitaufnahme mit. Und der Preis? Dank 42 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 57,99 Euro für den Akkuschrauber im Taschenformat.

Eine große Hilfe bei der Gartenarbeit und anderen kleinen Sägearbeiten ist zudem die Bosch Akku Säge EasyCut 12. Das ist im Grunde eine Mini-Kettensäge, die besonders präzise schneidet. Ob Äste, Bretter oder sonstige Schneidarbeiten – hiermit ist alles schnell getrennt oder klein gemacht. Auch dieses Akkuwerkzeug ist ziemlich kompakt und mit nur einer Hand bedienbar. Da kein Kabel verlegt werden muss, lässt es sich zudem perfekt im Garten verwenden. Du kannst dich also frei bewegen und Bäume stutzen oder etwa am Gartenhaus arbeiten. Amazon reduziert das Tool gerade um 43 Prozent und möchte so nur noch 89,99 Euro dafür haben.

Bosch Entfernungsmesser und viele weitere Werkzeug-Deals bei Amazon

Weiterhin stark ist der Preis des Bosch Professional Laser Entfernungsmessers GLM 40. Amazon senkt das hilfreiche Tool nämlich um satte 47 Prozent und verkauft es so für nur noch 62,99 Euro. Das Werkzeug hilft dir dabei, Längen und Höhen komfortabel zu messen und auch Flächen automatisch zu ermitteln. Das Gerät ist zusätzlich IP54-zertifiziert und somit äußerst robust. Dem professionellen Einsatz auf der Baustelle steht dadurch nichts im Weg.

Darüber hinaus lohnt sich aber auch ein Blick auf einige weitere Angebote von Bosch(-Werkzeug). Unter anderem sind diese Deals spannend:

