Lidl startet neuen Werkzeug-Ausverkauf: Akku-Geräte für unter 50 Euro

Egal, ob du aufgrund des guten Wetters Akku-Werkzeug für die Gartenarbeit suchst oder du einfach einen neuen Akku-Bohrschrauber brauchst – der aktuelle Werkzeug-Ausverkauf bei Lidl hat für so ziemlich jeden das passende Schnäppchen. Wir stellen dir unsere Highlights der Aktion genauer vor.

Unser Highlight: Akku-Bohrschrauber mit Akku & Lader für unter 50 Euro

Los geht’s mit einem absoluten Schnäppchen, das sich wirklich jeder Hobby-Handwerker genauer anschauen sollte. Für nur 49,99 Euro sicherst du dir mit dem Parkside 20 V Akku-Bohrschrauber PABS 20-Li I9 nämlich nicht nur ein kabelloses Werkzeug, welches du für diverse Heimwerker-Projekte nutzen kannst. Im Preis von unter 50 Euro bei Lidl ist ebenso bereits der passende Akku samt Ladegerät und Aufbewahrungskoffer inklusive. Obendrein wird auch ein 17-teiliges Zubehör-Set mit ins Paket gepackt. Du kannst mit dem Akku-Bohrschrauber also direkt loslegen und hast keine Extra-Kosten mehr.

Technisch weiß der Bohrschrauber ebenfalls zu überzeugen. Mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm eignet sich das Akku-Werkzeug ideal für das Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie zum Schrauben. Hinzu kommen weitere Vorteile wie das Schnellspann-Bohrfutter aus Metall mit Radialverriegelung, eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sowie ein rutschhemmender Softgrip für ein besseres Handling.

Dieses Werkzeug für den Garten lohnt sich jetzt ebenso

Wer hingegen eher neues Akku-Werkzeug für den Garten sucht – etwa, weil die Sonne mittlerweile endlich häufiger rauskommt – kann bei Lidl ebenfalls günstig an hochwertige Geräte kommen.

So sicherst du dir eine 20 V Akku-Heckenschere für lediglich 39,99 Euro – allerdings ohne Akku und Ladegerät. Den passenden Akku findest du hier. Wie der Name schon verrät, schneidest du mit dem Werkzeug Hecken und Sträucher, mit einer Schnittlänge von 50,5 cm sowie einer 15 mm Schnittstärke. Während ein Frontgriff für eine gute Handhabung sorgt, liefern die Softgrip-Ausstattung sowie der 2-Hand-Schutzschalter (mit schnellem Messerstopp unter 1 Sekunde) die nötige Sicherheit beim Arbeiten.

Ein weiterer Garten-Tipp ist der 12 V Akku-Gehölzschneider von Parkside. Laut Lidl kannst du hiermit nämlich nicht nur Bäume und Sträucher schneiden sowie den Grünschnitt zerkleinern. Selbst kleinere Bastelarbeiten wie das Zuschneiden von Brettern soll problemlos möglich sein. Wichtig ist nur, dass die maximale Schnittlänge ca. 12,5 cm beträgt. Und der Preis? Der liegt bei 34,99 Euro, ebenfalls ohne Akku.

Natürlich hat Lidl noch zahlreiche weitere Parkside-Angebote in seinem Onlineshop. Hier findest du alle Deals. Beim Kauf kommen dann stets noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu. Trotzdem sicherst du dir so echte Werkzeug-Schnäppchen zu Discounterpreisen. Um die Qualität des Werkzeugs musst du dir dabei übrigens ebenfalls keine Sorgen machen. Warum? Das zeigen wir in diesem Artikel.

Noch mehr Deal-Empfehlungen? Dann komm in unsere WhatsApp-Gruppe!

Unser neuer WhatsApp-Kanal: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz. Mit dem DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt. Hier abonnieren.