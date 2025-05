Viele Marken-Geräte lassen sich auch als günstigere Discounter-Variante finden. Natürlich oft in einer abgespeckten Version, mit etwas weniger Funktionen. Bei Lidl versteckt sich neben dem Thermomix-Klon, dem Monsieur Cuisine für 499 Euro, auch eine Küchenmaschine, die der KitchenAid auf den ersten Blick doch ziemlich ähnelt. Was uns direkt auffällt: Die Silvercrest Maschine kostet nur läppische 49,99 Euro, was den Deal ziemlich genial machen könnte. Wir schauen genauer hin.

Silvercrest 3-in-1-Küchenmaschine: Für nur 49,99 Euro

Die Küchenmaschine von Lidl bekommst du im Onlineshop des Discounters für 49,99 Euro. Zusätzlich kommen noch 5,95 Euro Versand dazu. Da das Gerät von der Lidl-Eigenmarke stammt, verzichten wir an dieser Stelle auf einen Preisvergleich. Aber auch ohne diesen wird deutlich: Das ist ein ziemlich guter Preis für eine Küchenmaschine.

Das Modell kannst du zum Rühren, Aufschlagen und Kneten verwenden. Dafür befinden sich im Lieferumfang auch bereits drei passende Aufsätze. Um diese zu wechseln, betätigst du einfach den Entriegelungsknopf am Schwenkarm. Eine Antihaftbeschichtung am Knethaken und Rührbesen sorgt für eine einfache Reinigung im Anschluss.

So sieht die Lidl-Küchenmaschine aus

Die Geschwindigkeit der Küchenmaschine kannst du stufenlos einstellen, und eine zusätzliche Pulsfunktion sorgt für noch mehr Power. Sie verfügt über einen 600-Watt-Motor, der es auch mit schweren Teigen problemlos aufnehmen soll. Die im Paket enthaltene Rührschüssel ist aus Edelstahl und verfügt über ein Fassungsvermögen von fünf Litern. Dank des mitgelieferten Spritzschutzes kannst du kochen und backen, ohne ein Schlachtfeld in der Küche zu hinterlassen.

Ist die Lidl-Küchenmaschine die Richtige für dich?

Ein Blick auf die Rezensionen der Küchenmaschine spricht für zufriedene Nutzerinnen und Nutzer. Insgesamt hat sie eine Bewertung von 4,4/5 Sternen abgestaubt. Für den Preis machst du hier also absolut keinen Fehlkauf. Die unterschiedlichen Funktionen sind für gelegentliche Backnachmittage definitiv ausreichend.

Wenn du lieber noch eine Schippe drauflegen, aber trotzdem nicht gleich um die 300 Euro ausgeben möchtest, gibt es bei Lidl noch eine weitere Küchenmaschine von Silvercrest. Diese kommt mit einer integrierten Waage und einem Mixbehälter aus Glas daher. Außerdem ist der Motor mit 900 Watt noch einmal deutlich kraftvoller. Kostenpunkt: Für diese etwas umfangreichere Maschine zahlst du 119 Euro.