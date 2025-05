Vergiss überfüllte Freibäder und schmutzige Seen: Diesen Sommer kannst du in deinem ganz eigenen Pool baden. Bei Aldi bekommst du nämlich aktuell einen aufblasbaren Whirlpool, der dir bei hohen Temperaturen eine willkommene Abkühlung schenkt. Was der Spaß kostet? Nur noch die Hälfte – und dadurch erstaunlich wenig! Wir haben uns den Deal genauer angesehen.

Luxus für alle? Whirlpool mit 50 Prozent Rabatt bei Aldi

Im Rampenlicht steht ein aufblasbarer Whirlpool der Marke Home Deluxe. Normalerweise hängt hier ein Preisschild von stolzen 599 Euro dran. Aldi streicht jetzt allerdings 50 Prozent vom UVP und verkauft dir den Whirlpool für 299 Euro. Zum Vergleich: Wir haben bei Amazon nach „aufblasbarer Whirlpool“ gesucht, der Besteller des Versandriesens kostet ganze 399 Euro. Varianten für unter 300 Euro gibt es kaum und wenn, sind diese oft recht klein. Aldi bietet hier also ein wirklich gutes Angebot, das definitiv auch einen zweiten Blick wert ist.

Das Modell „Splash“ besteht aus strapazierfähigem Material und ist in verschiedenen Farben erhältlich, sodass du die für deinen Garten passende Variante auswählen kannst. Der Aufbau gelingt dir laut Hersteller auch alleine, denn der Whirlpool bläst sich von selbst auf. Anschließend lässt du das Wasser einlaufen und kannst es bei Bedarf mit dem integrierten Heizsystem auf bis zu 40 Grad aufheizen.

So sieht der Pool in der Farbe Beige aus

Im Pool selbst finden bis zu sechs Personen Platz – perfekt also auch für einen entspannten Abend mit Freunden. Insgesamt sind hier 130 Düsen verbaut, die für eine angenehme Massage sorgen sollen. Die Düsen, das Filtersystem und die Temperatur steuerst du einfach über das Bedienelement. Zum Schluss fassen wir dir die wichtigsten Daten des Whirlpools noch mal zusammen:

Heizung mit 1.800 Watt

Wasserkapazität: 1.000 Liter

Außenmaße: circa 208 Zentimeter Durchmesser

Höhe circa 65 Zentimeter

→ Hier kaufen!

Im Lieferumfang befindet sich neben dem Pool auch noch eine Abdeckung, ein Reparaturset und ein Filterset. Für rund 300 Euro (zuzüglich 5,95 Euro Versand) bekommst du also echt ein umfangreiches Set. Dank der Heizung hast du mit dem Pool garantiert nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter Spaß und holst dir waschechtes Wellness-Feeling auf die Terrasse.

