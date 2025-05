Netto verschenkt derzeit tatsächlich quasi eine Kaffeemaschine. Die Rede ist dabei von der CoffeeB Globe – einer umweltfreundlichen Kapselmaschine, die statt auf herkömmliche Plastikkapseln auf vollständig abbaubare Kaffeekugeln setzt (hier geht’s zu unserem Test). Der Clou: Neben satten 81 Prozent Rabatt gibt’s bei Netto jetzt auch direkt drei Packungen dieser Kaffeekugeln sowie einen Netto-App-Gutschein im Wert von 20 Euro geschenkt dazu. Du kommst also trotz des Preisschilds von 20 Euro effektiv umsonst an die Kaffeemaschine!

Gratis Kaffeemaschine? So funktioniert die Netto-Aktion

Bevor wir dir die Vorzüge der CoffeeB Globe Kaffeemaschine im Detail vorstellen, dröseln wir erstmal noch kurz den Netto-Deal etwas genauer auf. Wie bereits erwähnt, streicht der Marken-Discount momentan satte 81 Prozent vom UVP der Maschine. Dadurch stehen für dich zunächst 20 Euro auf der Rechnung, der Versand kostet weitere 5,95 Euro. Bereits ein fairer Deal für eine Kaffeemaschine, oder nicht?

Doch das war noch nicht alles: Obendrein schenkt dir Netto einen App-Gutschein in Höhe von 20 Euro, den du bei einem künftigen Einkauf nutzen kannst. Du bekommst die Kaffeemaschine also tatsächlich quasi geschenkt und musst nur den Versand zahlen. On top kommen zusätzlich noch drei Packungen Kaffeekugeln (Melitta Auslese) à 9 Kugeln im Wert von je 3,99 Euro. Damit hast du also auch die Versandkosten rechnerisch schon wieder drin.

CoffeeB bei Netto mit App-Gutschein und gratis Kaffeekugeln

Um dir den Gutschein zu schnappen, musst du deine neue CoffeeB Kaffeemaschine einfach nur auf dieser Aktionsseite registrieren. Das Anmelden lohnt sich übrigens gleich doppelt: Der Hersteller verlängert dadurch nämlich ebenfalls die Garantie um weitere 12 Monate.

Du hast bei Netto übrigens die Wahl zwischen zwei Farben: Schwarz oder Weiß. Der Preis bleibt stets gleich. Weitere, passende Kaffeekugeln für die Maschine bekommst du ebenfalls bei Netto. Wie lange die Aktion mit dem Gutschein noch laufen wird, ist übrigens nicht bekannt. Schnell sein, kann sich bei Interesse also lohnen.

CoffeeB: Die Kapselmaschine ohne Plastikkapseln

Der Preis stimmt also in jedem Fall. Doch wie steht es um die Maschine selbst sowie das von ihr aufgebrühte Heißgetränk? Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich, doch unser Tester Stefan war zumindest absolut überzeugt. Laut eigener Aussage haben ihm die verschiedenen Sorten „hervorragend geschmeckt“. Und auch der Umwelt-Aspekt darf natürlich nicht vernachlässigt werden. Während andere Kapselmaschinen Unmengen an Plastik- und Alumüll produzieren, bestehen die Kaffeekugeln (bei Netto zu kaufen) bei CoffeeB fast ausschließlich aus Kaffee. In Kombination mit dem schicken Design und der simplen wie fixen Zubereitung sollte die CoffeeB Maschine in jedem umweltbewussten Haushalt einen Platz finden können. Insbesondere aufgrund des aktuellen Netto-Schnäppchens.

→ „Gratis“-Kaffeemaschine bei Netto sichern

