Nur 80 Euro: Lidl verkauft gerade eine hervorragende Alternative für alle, denen eine KitchenAifd zu teuer ist

Eine KitchenAid gehört neben dem Thermomix wohl zu den Kult-Küchengeräten schlechthin. Dementsprechend teurer sind die Maschinen auch, was dieses Lidl-Angebot nur umso interessanter macht. Für rund 80 Euro bekommst du ein Gerät, das dem Original verdächtig nahe kommt. Es gibt eine clevere Alternative von Lidl, die deutlich günstiger ist und in eurer Küche trotzdem einiges hermacht. Was das Gerät der Marke „Gourmetmaxx“ alles kann, klären wir jetzt.

Das steckt hinter dem Lidl-Angebot

Das Modell von Gourmetmaxx wird normalerweise für einen UVP von 149,99 Euro gehandelt. Allerdings streicht Lidl jetzt ordentliche 46 Prozent von diesem Preis, sodass wir bei nur 79,99 Euro landen. Weiterhin kommen noch 5,95 Euro Versand obendrauf. Im Preisvergleich wirft Lidl damit das beste Angebot in den Ring. Zwar gibt es die Küchenmaschine bei Amazon für 69,90 Euro, beim Versandriesen soll aber nur noch ein einziges Modell auf Lager sein.

Der Preis für die Maschine mit einer Leistung von 1.000 Watt bleibt mit 79,99 Euro (plus Versand) also ziemlich überschaubar. Im Lieferumfang befinden sich zusätzlich zu dem eigentlichen Gerät noch eine fünf Liter Edelstahlrührschüssel, ein Schneebesen, ein Rührhaken und ein Knethaken. Ein Spritzschutz liegt ebenfalls bei und sorgt dafür, dass während des Rührvorgangs auch alles sauber bleibt.

Dank des für den Preis doch recht umfangreichen Zubehörs kannst du hiermit nicht nur Kuchen- und Keksteige, sondern auch Sahne oder besonders schwere Teige mühelos zubereiten. Für die Verarbeitung der Lebensmittel stehen dir zwölf verschiedene Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl. Nach getaner Arbeit verschwinden die Einzelteile der Küchenmaschine einfach in der Spülmaschine.

Hat die Küchenmaschine das Zeug zur KitchenAid-Alternative?

Die Goutmetmaxx Küchenmaschine kommt mit einem 1.000-Watt-Motor daher und bietet entsprechend viel Power für kleines Geld. Damit ist sie eine ziemlich gute Wahl für alle, die nur gelegentlich Backen und aufwendig Kochen. Mit Rührschüssel, Knethaken, Schneebesen und Spritzschutz ist das Wichtigste bereits im Lieferumfang enthalten. Weiteres Zubehör gibt es – zumindest bei Lidl – jedoch nicht.

Im Vergleich dazu punktet der deutlich teurere KitchenAid-Klassiker, das Modell Artisan, mit hochwertiger Verarbeitung, einem Hochleistungsmotor mit Direktantrieb und einem riesigen Zubehörsortiment, das sich flexibel erweitern lässt. Mit den passenden Aufsätzen kannst du beispielsweise auch deine eigene Pasta herstellen oder Gemüse schneiden. Die Artisan bekommst du aktuell für 495 Euro bei Amazon. Deutlich günstiger kannst du sie aber in weniger beliebten Farben erstehen – bei Coolblue gibt’s die schwarze KitchenAid beispielsweise für nur rund 360 Euro.

Während die Gourmetmaxx funktional und günstig ist, setzt KitchenAid auf Marken-Qualität und Vielseitigkeit. Wer regelmäßig backt und bereit ist, um die 400 Euro mehr zu investieren, fährt mit KitchenAid gut – für alle anderen ist die Gourmetmaxx ein solider Alltagshelfer und damit eine echte Alternative zum kleinen Preis.

