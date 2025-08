MediaMarkt verkauft ein praktisches Gerät von Bosch, das in keiner Küche fehlen darf

Tatkräftige Unterstützung beim täglichen Kochen bekommst du in Form einer Küchenmaschine von Bosch. Mit zahlreichen Funktionen und einer kompakten Bauweise findet sie auch in der kleinsten Küche Platz und Verwendung. Das Beste ist aber ihr Preis. Aktuell verkauft MediaMarkt sie dir mit einem Rabatt von 36 Prozent – wodurch der Preis auf unter 100 Euro fällt. Wir schauen genauer hin.

Bosch Küchenmaschine bei MediaMarkt: Das darfst du erwarten

Die Küchenmaschine soll mit über 50 verschiedenen Funktionen auftrumpfen, optimal also für die flexible Küche. Die Zerkleinererfunktion beispielsweise hackt dir in sekundenschnelle Nüsse, Kräuter oder Zwiebeln, sodass du sie ohne Aufwand weiter verarbeiten kannst. Für perfektes Crushed Eis oder frisch gemahlene Kaffeebohnen verwendest du einfach die Mahlfunktion. Und wenn du keine Lust aufs Gemüseschnippeln hast, kannst du entweder die Schneid- oder die Raspel-Wendescheibe für grobe oder feine Scheiben einlegen.

Mit viel Zubehör: Die Küchenmaschine von Bosch

Wenn du gerne backst, wird dich vor allem die Schlagscheibe für Sahne und Eischnee überzeugen. Es liegt außerdem ein Teigwerkzeug aus Kunststoff im Paket bei. Du siehst: Die Möglichkeiten sind wirklich zahlreich, du kannst die Küchenmaschine für die unterschiedlichsten Gerichte hernehmen.

Insgesamt hat sie ein Fassungsvermögen von 2,3 Litern. Ein transparenter Deckel sowie eine Einfüllhilfe und ein Stopfer erleichtern den Gebrauch. Besonders spannend ist, dass die Küchenmaschine automatisch erkennt, welches Zubehör du gerade verwendest, und die Geschwindigkeit entsprechend anpasst – das soll zu optimalen Ergebnissen führen. Dank der Saugfüße am Boden des Geräts musst du dir keine Sorgen machen, dass sie sich während des Betriebs von der Arbeitsfläche verabschiedet. Du kannst also am Herd stehen, während die Küchenmaschine unbeaufsichtigt ihren Job erledigt.

All diese Funktionen verpackt Bosch in kompakten 375 × 220 × 260 Millimeter. Wenn du die Küchenmaschine nicht brauchst, kannst du sie also auch einfach im Schrank verschwinden lassen und den Platz anderweitig nutzen.

Und wie steht es um den Preis?

Mindestens genauso wichtig wie die vielen Funktionen ist natürlich auch der Preis. Bosch hat der Küchenmaschine einen UVP von 149,99 Euro verpasst. Versandhändler MediaMarkt hat sie jetzt aber kurzerhand mit in die Gutscheinheft-Aktion aufgenommen und satte 36 Prozent von der Preisempfehlung gestrichen. Für dich stehen dadurch nur noch 95 Euro auf der Rechnung – Versandkosten fallen keine an. Im Vergleich mit anderen Anbietern liefert MediaMarkt dir aktuell den besten Deal im Netz. Das Angebot gilt noch bis zum 11. August, danach ändert sich der Preis vermutlich wieder.

Klar, einen KitchenAid- oder gar Thermomix-Ersatz bekommst du für 95 Euro zwar nicht, allerdings muss sich die Küchenmaschine trotzdem nicht verstecken. Viele Funktionen und dank MediaMarkt auch ein fairer Preis machen sie zu einer guten Wahl für preisbewusste Kochfans.