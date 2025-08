Was kocht MediaMarkt da? Philips OLED + Ambilight jetzt stark reduziert

Top-Tipp zum Wochenende. Während es beim Discounter Lidl diese Woche einen ziemlichen Budget-Fernseher-Tipp gab, langt MediaMarkt zum Wochenende ins höhere Regal. Der OLED-TV aus den „Wochenendknaller“-Angeboten lässt im Heimkino wirklich keine Wünsche mehr offen.

MediaMarkt reduziert edlen Philips OLED-TV um über die Hälfte

Satte 52 Prozent Rabatt streicht der Elektronikhändler vom Preis des Philips 55 OLED 809. Dadurch sinkt der Preis auf nun 949 Euro und damit erstmals bemerkenswert unter die 1.000-Euro-Marke. Beim Philips 55 OLED 809 handelt es sich um einen 4K-Fernseher mit 55 Zoll (139 cm) Bildschirmdiagonale und dem Philips-Feature Ambilight. Was den Fernseher im Vergleich mit Geräten der 300-400-Euro-Kategorie dann doch vergleichsweise teurer macht, ist die OLED-Technik.

OLED bedeutet eine wahrnehmbar bessere Bildqualität, da hier jedes Pixel einzeln beleuchtet wird. In Summe zaubert das dann ein sattes, kontrastreiches und augenschmeichelndes Bild. Für alle, die ihren Fernseher nicht nur als Mittel zum Zweck betrachten, ist ein Umstieg auf OLED zumindest in Erwägung zu ziehen, wenn es an den nächsten TV-Kauf geht.

4K-Fernseher mit Ambilight: Das steckt drin

Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:

Bildschirm und Bildqualität

Bildschirmgröße: 55 Zoll (139 cm)

55 Zoll (139 cm) Auflösung: 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel)

4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel) Panel-Technologie: OLED

OLED Native Bildwiederholrate: 120 Hz (unterstützt 144 Hz VRR über HDMI)

120 Hz (unterstützt 144 Hz VRR über HDMI) Bildprozessor: P5 Intelligent Picture Engine mit KI

P5 Intelligent Picture Engine mit KI HDR-Unterstützung: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG Besondere Merkmale: 3-seitiges Ambilight, Micro Dimming Perfect, IMAX Enhanced-Modus, Filmmaker-Modus, G-Sync, AMD FreeSync Premium

Audio

Ausgangsleistung: 50 Watt RMS (2x 10 W Mittelhochtöner, 30 W Subwoofer)

50 Watt RMS (2x 10 W Mittelhochtöner, 30 W Subwoofer) Audio-Technologien: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby-Bassverstärkung, KI-Sound

Smart TV und Konnektivität

Betriebssystem: Google TV

Google TV Sprachsteuerung: Google Assistant und Alexa kompatibel

Google Assistant und Alexa kompatibel WLAN: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth: Version 5.2

Version 5.2 Anschlüsse: 4x HDMI (davon 2x HDMI 2.1 mit 4K@120Hz/144Hz, VRR, ALLM, eARC) 2x USB 1x Ethernet (LAN) 1x optischer Digitalausgang 1x Kopfhöreranschluss 1x CI+ Steckplatz



3-seitiges Ambilight macht den Fernseher zum Atmo-Hingucker in jedem Wohnzimmer. Ambilight ist ein Licht-Feature, welches das Geschehen auf dem Bildschirm lichtsynchron in die direkte Umgebung abgibt. Unter Philips-Usern gilt das Klischee, dass man dieses Feature nie mehr missen möchte.

Der Fernseher datiert aus dem Modelljahr 2024, ist also nicht flammneu, aber auch kein Abverkauf-Modell. Philips gewährt ab Marktstart mindestens 8 Jahre Software-Updates für die Smart-TV-Umgebung.

MediaMarkt liefert versandkostenfrei

Das Angebot ist wirklich hot, wie auch ein Blick auf den Preisverlauf zeigt. Demnach war der Fernseher seit Erscheinen noch nie günstiger. Zwar wird ein einzelner Tiefpreis von 935 Euro zuletzt angezeigt. Der wird aber durch Versandkosten von in der Regel 30 bis 60 Euro bei Großgeräten (dazu zählen 55-Zoll-TVs) wieder aufgewogen. Beim aktuellen Wochenendkracher von MediaMarkt fallen Versandkosten aber trotz der Größe und Schwere (Der Philips-TV wiegt fast 21 kg) nicht an. Das macht den Deal am Ende nochmal wirklich rund.

Übrigens: Der angebotene TV nimmt auch noch an einer anderen Philips-Aktion teil. Vom Hersteller selbst gibt es eine „Zufriedenheitsgarantie“ (100 Tage testen, bei Nichtgefallen gibt’s den Kaufpreis zurück). Außerdem können Käufer von Philips-Fernsehern wie diesem gerade einige Reisen gewinnen. Diese Aktionen laufen noch mindestens zwei Wochen. Der Wochenendknaller-Preis von MediaMarkt ist jedoch schon am Montag wieder Geschichte – wenn das Gerät nicht sogar vorher schon ausverkauft ist.

