Ein Mini-PC passt ohne Probleme neben oder hinter deinen Monitor und liefert viel Leistung, um im Homeoffice gut arbeiten zu können. Der Geekom A6 ist nur 4,4 × 4,4 × 1,4 Zoll groß und kann so etwa auch mit ins Büro oder zu Freunden genommen werden. In puncto Leistung, Speicherplatz und Anschlüssen musst du deshalb aber keine Abstriche machen. Ab sofort ist der Geekom A6 in einem edlen Gehäuse in Matt Rosa erhältlich – es gibt ihn aber auch klassisch in Matt Silber. Bei Amazon ist der Mini-PC jetzt günstig zu haben.

Geekom A6: Was den Mini-PC besonders macht

Normale Tower-PCs sind für viele zu klobig und nicht jeder braucht gleich ein Notebook. Wenn du ohnehin die meiste Zeit vom Schreibtisch aus arbeitest, ist ein Mini-PC eine kostengünstige und platzsparende Alternative. Mit seinem neuen Design wahlweise in Matt Rosa wird er zudem zu einem echten Blickfang im Homeoffice. Der Geekom A6 Mini-PC ist mit einem leistungsstarken AMD Ryzen 7 6800H Prozessor sowie 32 GB RAM ausgestattet. Eine AMD Radeon 680M Grafikkarte ist ebenfalls mit an Bord. Somit sind nicht nur einfache Office-Anwendungen möglich, sondern auch Bild- und Videobearbeitung, Musikproduktion und Co. problemlos möglich. Selbst einige Games lassen sich hiermit gut spielen. Geekom gibt beispielsweise an, dass der Mini-PC Spiele wie League of Legends mit bis zu 155 FPS oder CS:GO mit bis zu 120 FPS darstellen kann.

Der Geekom A6 Mini-PC in der neuen Farbe macht auf dem Schreibtisch echt was her

Besonders stark ist darüber hinaus der Speicherplatz. Geekom verbaut hier nämlich eine SSD-Festplatte mit 1 TB – hier hast du also mehr als genug Platz für sämtliche Fotos, Videos und sonstige Dateien. Windows 11 Pro ist zudem gleich vorinstalliert, sodass du nur noch einen Bildschirm, eine Tastatur und eine Maus anschließen musst und schon kann es losgehen. Gut zu wissen: Du kannst bis zu vier 4K-Monitore mit dem Mini-PC verbinden. Hierfür stehen dir zwei USB4- und zwei HDMI-Anschlüsse zur Verfügung. Dazu sind genügend weitere Anschlüsse für diverse Peripherie-Geräte vorhanden.

Wie bereits erwähnt: Den Geekom A6 gibt es neuerdings in einem schicken Gehäuse in Matt Rosa, der sich auf so manch einem Schreibtisch sicher gut macht. Wenn du es lieber klassischer magst, gibt es ihn aber auch in einem matt silbernen Metallgehäuse.

100 Euro günstiger – jetzt lohnt sich der kompakte Rechner noch mehr

Nun willst du sicher wissen, was der Mini-PC von Geekom kosten soll. Amazon handelt das neue rosafarbene Modell gerade für 629 Euro – du erhältst aber nochmal 100 Euro Rabatt, wenn du den Coupon auf der Seite anklickst. Für dann 529 Euro ist der kleine PC definitiv ein guter Deal. Mit silbernem Gehäuse kostet der Geekom A6 599 Euro.