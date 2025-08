CallYa: Jetzt verschenkt Vodafone Gratis-Monate an Kunden!

Die „CallYa“-Tarife on Vodafone sind flexible 4-Wochen-Optionen mit Prepaid-Bezahlung, jederzeit kündbar und ohne Vertragslaufzeit. Dazu gibt’s immer „Vodafone All-in“ – also volle 5G-Netzperformance ohne Einschnitte bei Geschwindigkeit oder Verfügbarkeit. Du surfst im 5G-Netz mit bis zu 300 MBit/s.

Vodafone: Gratis-Monat(e) abstauben und dann kündigen

Und so kann man immer hellhörig werden, wenn es von diesen monatlich kündbaren Tarifen mal einzelne Monate gratis gibt. Derzeit ist wieder so ein Fall:

Aus dem beliebten Tarif CallYa Flat S macht Vodafone einen „Summer Deal“. Dabei zahlst du eine Grundgebühr, die der von zwei Buchungen (zwei Monaten) entspricht – 19,99 Euro. Damit kannst du den Tarif aber 3 Monate nutzen. Einer ist also gratis (wie du sogar zwei aus drei gratis bekommst, erklären wir dir weiter unten. Und als Flex-Extra kommt hinzu: Du bekommst auch direkt das Datenvolumen für alle drei Monate (3 x 15 GB =45 GB) und kannst dir die 45 GB frei einteilen.

3 Monate für 19,99 Euro

Zunächst klingt die Aktion gar nicht so spektakulär. Sieht man von oben drauf und bekommt 3 Monate volles Vodafone-Programm für 19,99 Euro, ist das ganze schon wieder ganz vernünftig. Gerade alle, die zeitweise einen neuen, performanten Tarif zum Übergang benötigen, finden hier eine runde Sache vor.

Auch alle, die nur einen Daten- oder Tarifpuffer für den anstehenden Urlaub brauchen, sind hier flexibel dabei. Da die CallYa-Tarife per eSIM aktivierbar sind, kannst du schon Minuten nach der Buchung loslegen.

Verkauft wird der Tarif als Bundle. Dabei zahlst du also einmalig 19,99 Euro und bekommst 3 Monate auf einmal, in denen du dir die gesammelten Tarifinhalte frei einteilen kannst.

10 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme sichern und weiteren Monat gratis erhalten

Wer die Tarifaktion nutzt, um seine neue Handytarif-Ära zu starten und seine alte Rufnummer mitnimmt, bekommt sogar noch 10 Euro Rufnummern-Mitnahmebonus. Damit sind es dann rechnerisch sogar zwei Gratismonate bei drei Nutzungsmonaten.

Auch mit Nummernmitnahme kannst du natürlich nach Abgreifen der Gratismonate wieder aussteigen. Pfennigfuchser sparen hier also richtig. Und auch, wer irgendwo noch eine alte (Prepaid-)Nummer aktiviert hat, kann diese natürlich nutzen, um sich zwei Gratis-Monate zu sichern und die Tarifaktion voll auszunutzen.

CallYa Allnet-Flat S Summer Deal: Das beinhaltet der Tarif

Einmalig kostet der Tarif also 19,99 Euro – gilt dann aber 3 Monate (je 28 Tage). Danach wären es 9,99 Euro monatlich für dann 15 GB pro Buchungszyklus.

Der Summer Deal in aller Kürze:

45 GB, 3 Monate frei einteilen

300 MBit/s Downloadrate im 5G-Netz

+1 GB für alle Vodafone Internet– oder Festnetzkunden

Telefon- und SMS-Flat innerhalb Deutschlands

600 Minuten oder SMS von Deutschland in andere EU-Netze

WiFi-Calling inklusive

EU-Roaming inklusive

10 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Die Flex-Tarife der CallYa-Reihe haben den Vorteil, jederzeit und ohne Bindung kündbar zu sein. Allerdings liegt die jeweilige Laufzeit auch bei „nur“ 28 Tagen. Außer im Februar ist das also immer weniger als ein voller Monat. Vergleichst du die Kosten etwa mit denen von Laufzeitverträgen, musst du beachten, dass für ein volles Jahr hier 13 Buchungen nötig sind, während Laufzeitverträge natürlich nur zwölf Mal per Rechnung bezahlt werden. Ende der Sommeraktion ist laut Vodafone am 10. September.

Die Bezahlung läuft auch nach den drei Monaten per Guthabenkonto. Ist das nicht aufgefüllt, erfolgt auch keine automatische Weiterbuchung. Du rutschst also auch nicht aus Versehen in eine Kostenfalle.

Enttäuschung bei Vodafone? Auf den ersten Blick ja

Ein bisschen Kritik muss auch erlaubt sein. Die Aktion, die Vodafone hier ins Leben ruft, steht für sich. Da ist auch isoliert nichts auszusetzen. Vergleichen wir sie mit der Sommeraktion aus dem vergangenen Jahr und denen davor – muss sie sich deutlich hinten einreihen.

Vor Jahresfrist gab es den ausgelaufenen Tarif CallYa Digital (das neue Äquivalent ist der CallYa M mit 20 GB Basisleistung) für satte drei Buchungen komplett geschenkt, indem bei der Erstbuchung drei Grundgebühren aufs Konto aufgeladen wurden. Das war ein echter Hammer. 2025 können wir nur noch von einem Hämmerchen reden.

Immerhin: Nur, weil sie jetzt nicht als Sommeraktion gestartet wurde, heißt das nicht, dass es diese „3-Monate-Gratis“-Aktion gar nicht mehr gibt. Falls es so weit ist, erfahrt ihr es auf jeden Fall über unseren WhatsApp-Kanal, dem inside digital DEAL-Alarm!

