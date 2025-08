Für unter 30 Euro: Praktisches Küchengerät im Amazon-Abverkauf

Spiralen, Würfel oder feine Scheiben: Die Rede ist vom Nicer Dicer Julietti, der dir dein Obst und Gemüse genau so zerkleinert, wie du es willst. Was dir das praktische Küchengadget noch so bietet und wie viel du dafür bei Amazon auf den Tisch legen musst, erfährst du hier.

Nicer Dicer im Amazon-Angebot

Amazon liefert dir den Nicer Dicer Julietti mit 16 einzelnen Teilen. Dadurch kannst du ihn wirklich für die unterschiedlichsten Gerichte verwenden. Ob Gemüse für ein Curry oder dekorative Spiralen für einen sommerlichen Salat – in wenigen Handgriffen ist alles erledigt.

Der Nicer Dicer mit dem enthaltenem Zubehör

Die Verwendung ist dabei denkbar einfach. Du musst einfach nur das Gemüse oder Obst auf die Klinge legen, den Deckel schließen und im Behälter landen dann die einzelnen Stücke. Im Lieferumfang befinden sich nicht nur unterschiedliche Klingen, sondern auch direkt ein praktischer Frischhaltedeckel, der genau auf den Behälter passt. Dadurch kannst du beispielsweise schon morgens alle Zutaten für dein Abendessen vorbereiten. Nach dem Kochen kannst du die Einzelteile des Nicer Dicers in die Spülmaschine packen – noch einfach geht Kochen kaum.

So gut ist der Preis wirklich

Im Normalfall verlangt der Hersteller 37,96 Euro für den Nicer Dicer. Bei Amazon ist er jetzt im Rahmen eines befristeten Angebots 22 Prozent günstiger und gehört bereits für 29,74 Euro dir. Im Vergleich mit anderen Anbietern kommst du bei Amazon mit Abstand am günstigsten an das Helferlein.

Angeblich hat es den Nicer Dicer im März bereits mal für rund 18 Euro gegeben, für die jetzigen 29,74 Euro machst du aber absolut nichts falsch. Wenn du gerne viel und gesund kochst, holst du dir hier ein praktisches Gadget für den Küchenschrank, das dir einiges an Arbeit abnimmt und sich daher wirklich lohnen kann.

