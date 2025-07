Neue Ninja Creami 2025? Nächste Hype-Eismaschine kommt heute in Deutschland raus – das kostet sie

Erst im Frühjahr hatte Ninja mit der „Slushi“ genannten Eismaschine den „Hype-Train“ für dieses Jahr angeworfen und seinen Creami-Geräten eine ziemlich interessante Ergänzung zur Seite gestellt. Jetzt – mitten im Hochsommer – kommt aber die neue Creami für 2025 auf den deutschen Markt. Wir haben sie uns angesehen.

Das ist die neue Ninja Creami 2025

Die neue Eismaschine hört auf den Namen „Ninja Swirl by Creami“ und ist ab heute (28. Juli 2025) auf dem deutschen Markt erhältlich. Der Clou: Die neueste Ninja-Eismaschine kann das, was die bisherigen Creamis auch können – also gefrorene Massen in cremiges Eis verwandeln – plus zusätzlich Softeis und verwandte semi-gefrorene Desserts zubereiten und per „Zapfhahn“ stilecht mit „Swirl“ ausgeben. Quasi die eigene Softeismaschine für zu Hause.

13-in1: Die Programme der Ninja Creami Swirl

Wie schon bei anderen Küchengeräten (etwa dem 12-in-1-Garer Ninja Combi) spart Ninja nicht damit, sämtliche Möglichkeiten der Eismaschine als eigenes Programm zu deklarieren. So kommt man am Ende auf 13 unterschiedliche Möglichkeiten, um an gefrorenes oder halbgefrorenes zu gelangen.

Wir sprechen im Klartext von 6 Softeis-Programmen, 6 „normalen“ Eis-Zubereitungen und der Zusatz-Kombination „Mix-in“. Das ist die vollständige Programmatik der Ninja Swirl:

Soft-Serve-Programme (6 Optionen)

Diese Programme sind speziell für cremiges Softeis konzipiert, das direkt aus dem Zapfhahn serviert werden kann:

Softeis (Ice Cream): Klassisches Softeis mit luftiger Konsistenz.

Light-Softeis (Lite Ice Cream): Eine leichtere Variante des Softeises.

Fruiti: Luftige, fruchtige Desserts.

Gefrorene Vanillecreme (Frozen Custard): Eine reichhaltigere und cremigere Art von Softeis.

Gefrorener Joghurt (Frozen Yogurt): Cremiger und erfrischender gefrorener Joghurt.

„CreamiFit“: Speziell entwickelt für proteinreiche, kalorienarme Kreationen, ideal für Fitness-Enthusiasten.

Ob jetzt „CreamiFit“ ein eigenes Programm sein muss, obwohl es sich nicht um eine veränderte Zubereitungsart, sondern um Vorgaben bei den Zutaten handelt, sei mal dahingestellt.

Klassische Scoop-Programme (6 Optionen)

Diese Programme sind für die Zubereitung von gefrorenen Desserts gedacht, die traditionell gelöffelt werden:

Eiscreme: Für feste, schaufelbare Eiscreme

Gelato: Dichtes, aromatisches italienisches Eis

Sorbet: Fruchtiges, milchfreies und erfrischendes Sorbet

Milchshake (Milkshake): Für cremige Milchshakes

Gefrorener Joghurt (Frozen Yogurt): Festerer gefrorener Joghurt zum Löffeln

Fruiti: Kann auch als festere Variante zum Löffeln zubereitet werden

Zusätzliche Funktion (1 Option)

Mix-in: Ermöglicht das Hinzufügen von Zutaten wie Schokolade, Nüssen oder Früchten zu deinen bereits zubereiteten gefrorenen Leckereien, um Textur und Geschmack anzupassen.

Ninja zählt also 13 unterschiedliche Programme, man kann es aber auch bei den drei wesentlichen Kategorien belassen. Nichtsdestotrotz: Die neue Creami Swirl von Ninja erweitert das bisherige Creami-Portfolio und sorgt mit dem Softeis-Spender für den richtigen „Swirl“ in der Eiswaffel, damit einen Hingucker und eine logische Erneuerung.

Ninja „Swirl by Creami“: So sieht die neue Eismaschine aus

Neue Eismaschine mit entscheidendem Vorteil

Wie bei den bekannten Ninja-Eiszubereitern Creami und der Creami Deluxe (hier im Vergleich), reden wir von einem Gerät ohne Kompressor. Das heißt, die Maschine friert die zu verwandelnde Masse nicht selbst zum Eis, sondern es bedarf einer Vorbereitung. Je nach Rezept musst du die Eismasse bis zu 24 Stunden vorher vorbereiten und einfrieren, damit die Creami (Swirl) daraus das gewünschte Ergebnis zaubert. Einzige Ausnahme: Wenn’s ganz schnell gehen muss, kann die Creami Swirl gekauftes Supermarkt-Eis in Softeis verwandeln. Ohne weitere Vorbereitung. Klingt erst banal – damit hat die Swirl aber einen entscheidenden Spontanität-Vorteil gegenüber ihren Modell-Schwestern.

Der Zubau schlägt sich natürlich auch im Gewicht nieder. 9,45 Kilogramm bringt die Creami „NC701EU“ auf die Waage. Die anderen beiden Creamis (normal und Deluxe) wiegen 6,8 beziehungsweise 7,3 Kilogramm.

Preis: Was die Ninja Swirl by Creami kostet

Am heutigen Montag (28.07.2025) startet die neue Ninja-Eismaschine in Deutschland auf dem Markt. In den USA war sie schon zu haben, angekündigt wurde sie auch für Deutschland schon länger. Nun erfolgt also der offizielle Marktstart mit EU-Netzteil und allen notwendigen Zulassungen.

Der Preis ist zum Start gesalzen, wie zeitgemäße Karamell-Desserts. 369,99 Euro verlangt Ninja für die neue Eismaschine der Creami-Serie, die zunächst ausschließlich im Hersteller-Shop angeboten wird.

→ Ninja „Swirl by Creami“ direkt im Online-Shop ansehen

Zum Vergleich: Die normale Ninja Creami in der Basisversion mit 7 Programmen ist gerade im Sale für 175 Euro gelistet. Mit unserem Gutscheindcode INSIDE10 sparst du noch ein paar Euro extra. Insgesamt kostet die „alte“ Creami damit weniger als die Hälfte der neuesten Version. Wer langfristiger denkt: In Richtung Weihnachtsgeschäft und spätestens zum Sommer 2026 dürfte der Preis für die Creami Swirl noch sinken.

Wer für die Sommerparty 2025 aber noch ein effekthaschendes Extra braucht, sollte nicht lange zögern. Die Erfahrung zeigt, dass neue Ninja-Geräte zum Verkaufsstart eher rar sind. Möglich, dass die Softeis-Maschine rasch ausverkauft ist und längere Lieferzeiten drohen.

10 Prozent Rabatt auf Ninja-Küchengeräte

Tipp: Wenn du beim Kauf von Ninja-Küchengeräten im Online-Shop des Herstellers unseren exklusiven Rabattcode INSIDE10 eingibst, bekommst du 10 Prozent Nachlass auf den Kauf. Leider ist der Code für die Creami Swirl zum Start noch nicht anwendbar. Nahezu alle anderen Ninja-Geräte – die anderen Creamis, Heißluftfritteusen und Multikocher – sind damit aber günstiger zu bekommen.

