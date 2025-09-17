ANZEIGE

HelloFresh: So gut ist das „für Unternehmen“-Programm und so lohnt es sich

4 Minuten
beebuzz media - der Verlag, zu dem inside digital gehört - beschäftigt Mitarbeiter über ganz Deutschland verteilt. Einige an den drei Standorten, aber viele auch in ihren jeweiligen Heimatorten. So dezentral sind immer mehr Unternehmen in Deutschland aufgestellt.
HelloFresh für Unternehmen - Eine Gruppe Menschen steht gut gelaunt in einer Küche und bereitet ein Gericht zu
HelloFresh für Unternehmen: Dieses geheime Programm bietet die KochboxBildquelle: HelloFresh
Das bringt Freiheiten für alle – aber es kommen auch Dinge zu kurz, die vor Jahren selbstverständlich waren. Gemeinsame Mittagspausen etwa. Und um das in irgendeiner Weise zu vereinbaren, hat HelloFresh ein Programm an den Start gebracht, das hier Abhilfe schaffen kann, aber auch sonst einige interessante Vorteile bietet.

HelloFresh für Unternehmen

Es gibt verschiedene Szenarien, wie Unternehmen HelloFresh Kochboxen für ihre Mitarbeiter – ob zentral am Standort oder verteilt in den Home-Offices – nutzen können.

Ins Home-Office oder ins Büro: HelloFresh Gutscheine für Mitarbeiter

HelloFresh bietet Unternehmen an, Gutscheine für Kochboxen an Mitarbeiter auszugeben. Für dezentral besetzte Teams eine gute Möglichkeit, eine ausgewogene Ernährung in stressigen Zeiten sicherzustellen, den Mitarbeitern etwas entgegenzubringen und die Identifikation mit dem Arbeitgeber zu stärken. Alternativ können die Kochboxen natürlich ebenso ins Büro geliefert und für eine gemeinsame Mittagspause samt Kochen genutzt werden.

Kochboxen von HelloFresh für Mitarbeiter lohnen sich aus diesen Gründen:

  • Einfache, aber effektive Geschenke zu besonderen Anlässen (Mitarbeitergeburtstag, Jubiläum, Weihnachtsgeschenk, Projektabschluss, als Anreiz zur Teilnahme an digitalen Events)
  • Pro Mitarbeiter können Gutscheine bis 50 Euro pro Monat steuerfrei bezogen werden (steuerfreier Sachbezug)
  • Lieferung direkt ins Home-Office der Mitarbeitenden oder ins Büro der Firma
  • Skalierung für gemeinsame Firmen-Koch-Events möglich

→ Mit bis zu 130 Euro Rabatt: Kochboxen als Unternehmen bestellen

HelloFresh als Mitarbeiter-Benefit: So funktioniert’s

HelloFresh bewirbt die Möglichkeit der Kochbox als Mitarbeiter-Benefit für „ausgewogenen Genuss und Abwechslung“. Das Ganze ist (steuer-)rechtskonform. Je Mitarbeiter sind 50 Euro Gutscheinwert steuerfrei und als einfacher Bonus zu bewerten. Der Gutschein ist dann ein sogenannter geldwerter Vorteil, der aber unter einen Freibetrag fällt, sodass er nicht als Gehalt versteuert werden muss. Da haben dann sowohl die Firma als auch der Mitarbeiter etwas davon. So ist der Gutschein schnell das Äquivalent einer kleinen Gehaltserhöhung.

Mitarbeiter müssen zudem keine Angst haben, dass die Firma ihnen Kochboxen mit Zutaten und Gerichten zuschickt, die ihnen nicht schmecken. Da die Abwicklung komplett über das B2B-Gutscheinportal läuft, bestimmt die Firma nur die Größe und Art der Kochbox. Jeder Mitarbeiter kann sie dann selbst nach Belieben und dem HelloFresh-Angebot entsprechend füllen und sich zuliefern lassen.

→ Für Mitarbeiter: Jetzt bis zu 130 Euro bei HelloFresh sparen

HelloFresh Kochboxen für Team-Events

HelloFresh-Kochboxen lassen sich ebenfalls für kleine Team-Koch-Events bestellen. Das minimiert die Vorbereitungszeit für den Zweck eines schönen Team-Abends oder einer ausgedehnten gemeinsamen Mittagspause.

Je nach Wunsch kann das Spektakel noch mit einem Live-Kochkurs angereichert werden und so auch als Online-Team-Event – da sind wir wieder bei den dezentral aufgestellten Teams oder auch virtuellen Kunden- bzw. Partner-Events.

Diese skalierten Groß-Kochboxen sind direkt über die B2B-Schiene von HelloFresh zur Anfrage verfügbar und benötigen keine Kundenkonten.

Und was sagst du?

