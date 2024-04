12-in-1? Dieses Multiküchengerät von Ninja ersetzt fast alles

Ob Outdoor-Grill und Smoker in einem oder 2in1-Heißluftfritteuse – Ninja überrascht immer wieder mit spannenden neuen Küchengeräten. So auch jetzt wieder mit dem neuen Ninja Combi 12-in-1 Multikocher. Dieser ist ungefähr so groß wie eine herkömmliche Mikrowelle. Er bietet aber deutlich mehr Funktionen. So ersetzt er gleich mehrere Küchengeräte, wie etwa einen Dampfgarer, einen Grill oder einen Reiskocher. Ninja verkauft das Kombigerät für knapp 280 Euro. Ein stolzer Preis, aber wiederum ein Schnäppchen, wenn man sieht, was alles kompensiert wird.

Diese 12 Geräte ersetzt der Ninja Combi

Der große Vorteil des Ninja Combi 12-in-1 Multikochers ist, dass du hier gleich mehrere Küchengeräte in einem bekommst. So benötigst du einerseits weniger Platz auf der Arbeitsfläche oder im Regal und sparst je nachdem sogar noch Geld. Denn das Küchengerät vereint die Aufgaben eines Backofens, einer Mikrowelle, eines Grills, einer Heißluftfritteuse und – ja, sogar eines Kochtopfs – in nur einem Gerät. Dadurch lassen sich hiermit alle möglichen Speisen schnell und komfortabel zubereiten. Von knusprigen Pommes über fluffiges Brot bis hin zu perfekter al-dente Pasta. Aber auch saftige Steaks, Eintöpfe, Falafel und vieles mehr bereitest du mit nur einem einzigen Gerät zu.

Das sind die 12 Küchen-Funtionen und-Geräte, die ersetzt werden:

Grillen

Heißluft-Fritteuse

Aufwärmen

Backen

Teiggaren

Slow Cooking

Dämpfen

Anbraten/Sautieren

Reis/Pasta

„Combi-Backen“

„Combi Crisp“

„Combi Meals“

Fairerweise – darunter sind auch einige, die sich mitunter überschneiden und sogar doppeln. Dennoch ist das Potpourri, das Ninja mit dem Combi bietet, ordentlich. So manche Studentenküche wird damit so richtig aufgemöbelt.

Im Vergleich zu einem normalen Backofen sollst du Speisen mit dem neuen Ninja Combi außerdem bis zu 50 Prozent schneller garen können. In den Karton legt Ninja weiterhin ein Combi-Backblech, eine Combi-Pfanne und ein Crisper Gittereinsatz. Damit lassen sich vielfältige Speisen zubereiten und du benötigst grundsätzlich kein weiteres Zubehör. Im beiliegenden Rezeptheft findest du darüber hinaus einige Ideen, die du mit dem Ninja Combi ausprobieren kannst. Die verschiedenen Einsätze kannst du im Anschluss in der Spülmaschine reinigen – das Rezeptheft solltest du jedoch besser draußen lassen.

Spar-Tipp: So zahlst du nochmal knapp 30 Euro weniger

Ninja verkauft seinen neuen Ninja Combi 12-in-1 Multikocher, Ofen & Heißluftfritteuse „SFP700EU“ für 279,99 Euro. Bedenkt man, dass du dir hierbei im Grunde die Anschaffung vieler weiterer Küchengeräte ersparst, ist das ein fairer Preis. Die Kosten lassen sich im Ninja-Onlineshop aber immer nochmal drücken, wenn du dich für den Newsletter anmeldest. Dann erhältst du 10 Prozent Rabatt, wodurch du am Ende nur noch gut 250 Euro zahlen musst. Der Versand ist kostenfrei.