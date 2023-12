Küchenmaschinen im Test: Ohrfeige für Vorwerk Thermomix TM6

Küchenmaschinen gibt es in vielen Formen und Funktionalitäten. Von einfachen Häckslern über schwere Knetmaschinen bis hin zu Kochautomaten, die das Kochen quasi automatisieren. Doch genau in dieser Königsklasse der Küchenhelfer gibt es auch deutliche Unterschiede in den Bewertungen im Test der Stiftung Warentest. Und die sind nicht immer schmeichelhaft für die Premiumhersteller – besonders mit Blick auf den Preis.

Thermomix TM6 ist nicht die Nummer 1 unter den Küchenmaschinen

Die Stiftung Warentest hat sieben Küchenmaschinen mit Kochfunktion getestet und eine Rangliste erstellt. Dabei fiel die Auswahl auf drei hochpreisige Helfer, einem aus dem mittleren Preissegment und drei vergleichsweise günstige Modelle. Über allem thront dabei der Cookit von Bosch. Mit einer Wertung von 2,0 liefert er mit Abstand die beste Gesamtleistung ab. Er ist dabei satte 0,5 Notenstufen besser als der Zweitplatzierte. Und das ist der Vorwerk Thermomix TM6, der somit auf 2,5 kommt.

Der Klassiker ist damit entthront, und Vorwerk hat noch ein anderes Problem. Denn mit 1.500 Euro ist man der teuerste Testkandidat. Um den Preis in Relation zu setzen, schauen wir auf die Nummer 3 im Test. Denn dieses Modell kostet nicht einmal ein Drittel des Thermomix TM6. Die Rede ist vom Lidl Silvercrest Monsieur Cuisine Smart SKMS 1200 A1. Er kostet lediglich 480 Euro, besitzt dafür aber eine Sprachsteuerung und kommt mit einer Wertung von 2,8 fast an den Thermomix heran. Bei diesem Preisunterschied erwartet man sich eigentlich einen größeren Bewertungsunterschied.

Xiaomi solide, Kenwood hinterher

Hinter den Top-3 rangiert Xiaomi mit seinem Smart Cooking Robot. Er kostet laut Stiftung Warentest 890 Euro und kommt damit auf die gleiche Bewertung wie Lidls Maschine. Die restlichen drei Kochautomaten besitzen im Gegensatz zu den bisher genannten keine Schritt-für-Schritt-Rezepte. Dafür kommt der günstige Mulinex ClickChef HF4568 für knapp 400 Euro auf eine 2,9 bei der Bewertung. Der Klarstein GrandPrix ist mit 320 Euro der günstigste Automat und landet mit einer Bewertung von 3,2 auf dem letzten Platz.

Der Kenwood Cooking Chef KCL95.424SI für satte 1.300 Euro erinnert eher an eine Knetmaschine und kommt auf eine Bewertung von 3,0. Somit bewertet die Stiftung Warentest ihn schlechter als die meisten Modelle im Testfeld und vor allem auch schlechter als zwei der günstigen Modelle.

