Nie wieder selbst Rasenmähen: Der Dreame A1 Pro Mähroboter erledigt die Arbeit für dich

Vergiss lästiges Rasenmähen, sondern genieß deinen Garten doch einfach, während ein Roboter die Arbeit für dich erledigt. Wir stellen dir den smarten A1 Pro Mähroboter von Dreame vor. Er übernimmt den Mähvorgang komplett automatisch, ohne dass du einen Finger rühren müsstest. Fortschrittliche Technik ermöglicht eine zuverlässige Navigation durch deinen Garten, auch ohne Begrenzungsdrähte oder den Aufbau einer RTK-Basisstation.

Lass den A1 Pro die Arbeit erledigen

Der A1 Pro kommt ohne RTK-Technologie oder Begrenzungskabel aus. Das bedeutet, dass er sich auch für Gärten eignet, die unregelmäßig geschnitten sind und einen komplexen Grundriss haben. Off-Road-Räder sorgen dabei dafür, dass er auf Steigungen und unwegsamem Gelände sicher unterwegs ist. Der Roboter navigiert mit der smarten OmniSense 3D Ultra Sensorik durch die Grünfläche. Dazu musst du ihn einfach nur mit der Dreamehome-App verbinden und er erstellt innerhalb kurzer Zeit eine Karte des Gartens. Praktisch ist, dass du zwei Karten speichern kannst, beispielsweise eine separate für den Vorgarten oder den Einsatz auf mehreren Grundstücken.

Sobald der Mähroboter eine Karte erstellt hat, fährt er den Rasen in u-förmigen Bahnen ab und plant seine Route in Echtzeit um Hindernisse herum. So soll er für ein gleichmäßiges Schnittbild sorgen und dabei gleichzeitig Zeit und Energie sparen. Auf diese Weise schafft er in nur 24 Stunden rund 2.000 Quadratmeter. Haustiere, Menschen oder das Spielzeug der Kinder erkennt er auch bei schwierigen Lichtverhältnissen aus einer Entfernung von 70 Metern. Bei einem plötzlichen Regenschauer oder falls der Akku schlappmacht, legt der A1 Pro eine Pause ein und nimmt den Mähvorgang wieder auf, sobald die Bedingungen wieder passen.

Du kannst den Mähroboter vollständig unbeaufsichtigt arbeiten lassen. Über die App siehst du alle wichtigen Daten auf einen Blick. Du hast hier auch die Möglichkeit, vier verschiedene Modi wie „Zone“ oder „Alles“ einzustellen. Auch die Schnitthöhe kann angepasst werden. Ein nettes Extra: Der A1 Pro schneidet dir auf Wunsch auch ein Muster in den Rasen. Nach getaner Arbeit kannst du den Mähroboter ganz einfach mit dem Gartenschlauch sauber machen. Die Klingen wechselst du dank des Schnellverschlusses ohne Werkzeug.

So viel kostet der Mähroboter von Dreame

Den A1 Pro von Dreame kannst du bei Amazon für 1.599 Euro kaufen. Er ist damit vielleicht nicht unbedingt eine Budget-Variante, kann sich aber vor allem für Menschen mit einem großen Garten oder gar mehreren Grundstücken sehr lohnen. Dank der smarten Funktionen erledigt er die Gartenarbeit wie von selbst, sodass du wirklich kaum Aufwand damit hast.