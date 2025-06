AVM wird sein WLAN-Repeater-Portfolio erweitern. Auf der Anga Com in Köln hat der Anbieter jetzt seinen ersten outdoor-geeigneten WLAN-Verstärker vorgestellt. Der FritzRepeater 1610 Outdoor ist speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert und benötigt dabei keine Steckdose im Freien. Wie alle Fritz-Repeater nutzt er die WLAN-Mesh-Technologie und funkt mit Wi-Fi 6 sowohl im 2,4- als auch im 5-GHz-Band. Dabei sind theoretische Datenraten von bis zu 2.400 MBit/s (5 GHz) und 600 MBit/s (2,4 GHz) möglich. Wie immer: Das sind Brutto-Datenraten. Das heißt, in der Praxis kannst du nur etwa die Hälfte der Datenrate erreichen.

Betrieb komplett über PoE: WLAN für den Außenbereich

Besonderheit des neuen Modells: Es kann über Power over Ethernet (PoE+) betrieben werden. Damit genügt ein einziges LAN-Kabel, um sowohl die Netzwerkverbindung als auch die Stromversorgung sicherzustellen. Der notwendige Adapter, der Strom und Daten zu einem Signal koppelt, liegt dem Gerät bei. So kannst du das Internetsignal und den Strom aus deiner Wohnung per LAN-Flachkabel nach außen führen. Nach Angaben von AVM muss die Datenversorgung per LAN-Kabel erfolgen. Eine echte WLAN-Repeater-Funktion sei nicht möglich, da die Nutzung des 5-GHz-Bandes im Außenbereich nicht vollständig zulässig ist.

Mit seinem wettergeschützten Gehäuse nach IP54-Zertifizierung eignet sich das Gerät für den Einsatz im geschützten Außenbereich – zum Beispiel unter einem Vordach oder an einer Hauswand. In Sachen Temperatur seien minus 20 Grad kein Problem. Bei zu großer Hitze, etwa durch direkte Sonneneinstrahlung, müsse man auch keine Angst haben, dass der Repeater kaputtgeht. Allerdings würde sich das Gerät dann selbstständig herunterregeln oder zeitweise ausschalten, wie es von AVM auf Nachfrage hieß.

Wann genau der FritzRepeater 1610 Outdoor in den Handel kommt und zu welchem Preis, hat AVM bislang nicht bekannt gegeben. Zu hoffen ist, dass AVM es schafft, den Repeater noch in dieser Gartensaison auf den Markt zu bringen. Die Anga Com hatte AVM auch genutzt, um neue Router vorzustellen.