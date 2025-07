Mega Fritz!Box-Ausverkauf bei MediaMarkt - aber nur für kurze Zeit

In Sachen Router, Repeater und Co. gibt es in Deutschland einen ganz klaren Platzhirsch: AVM mit seinen Fritz!Boxen. Und genau die gibt es bei MediaMarkt jetzt (19. April, 20 Uhr) für ganz kurze Zeit zu echten Sonderpreisen. Besonders spannend ist dabei die Fritz!Box 7530 AX. Doch aufgepasst: Die Angebote enden bereits bald.

Fritz!Box im Preissturz bei MediaMarkt: Das wird dir geboten

Bevor wir genauer auf die Funktionen und Vorteile der Fritz!Box 7530 AX schauen, blicken wir erst einmal auf den Preis – denn der kann sich definitiv sehen lassen. MediaMarkt verkauft den AVM-Router jetzt kurzzeitig für nur 129 Euro. Das ist nicht nur ein ordentlicher Rabatt auf den UVP, sondern auch der derzeit beste Preis im Netz (zum Preisvergleich). Wichtig: Das Angebot gilt wirklich nur kurze Zeit und endet schon bald wieder. Bei Interesse solltest du also lieber schnell zugreifen.

Die Fritz!Box 7530 AX bietet dabei eigentlich so ziemlich alles, was man von einem modernen AVM-Router erwarten kann. Mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 2.400 Mbit/s und der Unterstützung von Dual-Band (2,4 GHz und 5 GHz) sorgt sie für schnelle drahtlose Verbindungen. Zusätzlich zu den LAN-Anschlüssen (insgesamt 4) verfügt das Gerät über einen USB- und einen Fon-analog-Anschluss. VDSL und ADSL werden unterstützt, und Wi-Fi 6 sorgt für flüssige Verbindungen. Auf das neueste Wi-Fi 7 musst du demnach hier zwar verzichten, das braucht aber auch nicht jeder und zu dem aktuellen MediaMarkt-Preis machst du hier auf jeden Fall einen guten Deal.

Auch diese AVM-Geräte sind kurzzeitig günstiger

Neben der Fritz!Box hat MediaMarkt in seinem AVM-Abverkauf aber natürlich auch noch weitere Geräte des beliebten Herstellers im Angebot. Ein passendes Extra zum Router ist etwa der Fritz!Repeater 600 für lediglich 29 Euro. Dieser erweitert dein WLAN-Netz, etwa, wenn du im Garten sonst kaum oder gar keinen Empfang mehr hast. Mit Blick auf den Preis musst du hier aber natürlich auch Abstriche machen, denn es handelt sich um ein recht altes Modell, welches etwa noch auf Wi-Fi 4 setzt.

Ein anderes Fritz!-Produkt, welches ebenfalls nur noch kurzzeitig im Angebot ist, ist das Fritz!Powerline 1260E WLAN Set für 109 Euro. Auch hiermit sorgst du für besseres WLAN in und um dein(em) Haus – allerdings auf eine andere Art. Einen der zwei hier enthaltenen Gigabit-Adapter steckst du ganz einfach in eine Steckdose neben deinem Router und verbindest ihn via LAN damit. Das Internetsignal wird anschließend über deine Stromleitung im Haus verteilt – und an der Stelle als WLAN-Signal abgegeben, an der du den zweiten Adapter einsteckst. Ein LAN-Anschluss für Internet via Kabel ist hier natürlich ebenfalls vorhanden.

