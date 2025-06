AVM: Neue FritzBox-Router für DSL & Glasfaser Thorsten Neuhetzki 4 Minuten

AVM gilt als der Inbegriff des heimischen WLAN-Routers. Jetzt hat das Unternehmen mit Sitz in Berlin auf der Anga Com in Köln gleich drei neue Router erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Modelle FritzBox 7630, 7632 und 4630.