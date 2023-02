AVM: Neue FritzBox für DSL & Glasfaser

Mit der neuen FritzBox 5690 Pro vereint AVM erstmalig Glasfaser und DSL in einem Gerät. Diese Kombination ermöglicht es dir, schon vor der Migration zu Glasfaser einen entsprechenden Router zu kaufen und zu nutzen. So kannst du erst DSL oder VDSL nutzen und sobald dein Glasfaseranschluss gelegt wurde, nutzt du mit demselben Router dann die schnellere Glasfaserleitung. Erstmals hat AVM auch das neue WLAN-Frequenzband um 6 GHz an Bord. Die FritzBox 5690 Pro verfügt so über ein Triband Mesh mit drei WLAN-Frequenzbändern und unterstützt den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 6 sowie bereits die nächste WLAN-Generation Wi-Fi 7 mit Verbesserungen bei Latenz, Geschwindigkeit und Durchsatz.

Die FritzBox 5690 Pro in neuem Design und aufrecht stehend bietet ein weiteres Highlight für Smart Home: Neben DECT ULE hat sie als erste FritzBox überhaupt auch den Funkstandard Zigbee an Bord. Zudem ist sie für Matter vorbereitet.

FritzBox 5690 Pro im Detail

Glasfaser- und DSL-Router

Unterstützt Glasfaserstandards GPON bis 2,5 GBit/s, AON bis 1 GBit/s

Am Glasfasermodem (ONT) mit 2,5 GBit/s (WAN) einsetzbar

DSL inkl. Supervectoring 35b bis 250 MBit/s

Triband Mesh, 4×4 auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz / Wi-Fi 7, 6E, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1440 MBit/s, 5 GHz: bis zu 5760 MBit/s, 6 GHz: bis zu 11,53 GBit/s

1x 2,5-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 (Gen 2) für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Neue FritzBox für 5G und Highspeed-Glasfaser

Hast du schon eine Glasfaser-Leitung und brauchst kein DSL mehr, gibt es den Router als FritzBox 5690 XGS als Glasfaser-FritzBox. In Glasfasernetzen mit dem Standard XGS-PON erreicht sie Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit/s. Allerdings: XGS-PON hat in Deutschland für Privatkunden noch keine Relevanz, hier kommt in der Regel GPON zum Einsatz. Unklar ist aktuell, ob der Router hier abwärtskompatibel ist und auch die heutigen Netze unterstützt. Die technischen Details deuten darauf hin, dass dies nicht der Fall ist. Die neue FritzBox ist ohnehin auf Highspeed ausgelegt: Wi-Fi 7 und Wi-Fi 6 sowie ein 10-Gigabit-WAN/LAN-Port sind Bestandteile des neuen Routers. Auch sie unterstützt zusätzlich zu DECT ULE, Zigbee und ist Matter-fähig.

High-Speed Glasfaserrouter für bis zu 10 GBit/s

Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON

Am Glasfasermodem (ONT) mit 10 GBit/s (WAN) einsetzbar

WLAN Mesh, 4×4, auf 2,4 GHz und 5 GHz, Wi-Fi 7, 6

WLAN-Geschwindigkeiten: 2,4 GHz: bis zu 1440 MBit/s, 5 GHz: bis zu 5760 MBit/s

1x 10-Gigabit-LAN/WAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE und Zigbee, Matter in Vorbereitung

1x USB 3.1 (Gen 2) für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

FritzBox 6860 5G

Auch für den Mobilfunk stellt AVM auf der Mobilfunkmesse Neuigkeiten vor. Die FritzBox 6860 5G soll dir den 5G-Zugang als Festnetzersatz nach Hause holen. Das Fixed-Wireless-Access-Produkt unterstützt 5G (NSA, SA) sowie LTE und erreicht Datenraten von bis zu 1,3 Gigabit/s – sofern die Netze das hergeben. Beim WLAN beschränkt sich AVM auf Wi-Fi 6, hat dafür aber eine Besonderheit beim Netzwerk-Anschluss an Bord. Denn durch das neue kleine Gehäuse sowie die Stromanbindung über Power over Ethernet lässt sich die FritzBox 6860 5G überall in der Wohnung, an Wand oder Fenster flexibel platzieren.

5G und LTE bis 1,3 GBit/s (4×4 MIMO)

Unterstützung von 5G SA/NSA (3GPP Release 16) und LTE Advanced Pro (CAT19)

5G Carrier Aggregation (5G-CA), Dynamic Spectrum Sharing (DSS), Nano-SIM, 5G über Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 75, 78

4G (LTE) über Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43

Unterstützt auch 3G (UMTS) (in Deutschland abgeschaltet)

WLAN Mesh: Wi-Fi 6 2×2 für 2,4 und 5 GHz

1x Gigabit-LAN-Anschluss mit Power over Ethernet (PoE)

Telefonie über VoLTE, VoNR (5G) und über VoIP

Telefonanlage für DECT- und IP-Telefone

Abnehmbarer Fuß für Wand/Fenstermontage

Neues beim Smart-Home von Fritz: Zigbee kommt

Neuigkeiten wird es von AVM außerdem für den Smart-Home-Bereich für alle Nutzer geben. Denn AVM lässt die exklusive DECT ULE-Ausrichtig fallen und erweitert Fritz-Smarthome um Zigbee. Wie schon erwähnt ist der für AVM neue Standard in den beiden FritzBox 5690-Modellen bereits eingebaut. Für alle anderen Nutzer wird es ein neues FritzSmart-Gateway geben. Dieses Gateway für die Steckdose vereint DECT und Zigbee in einem Gerät und erweitert das Smart Home von FRITZ! um viele neue Anwendungen. Insbesondere für die Lichtsteuerung öffnen sich viele Integrationsmöglichkeiten, da sich bereits vorhandene Zigbee-LED-Lampen anderer Hersteller ins Smart Home der FritzBox einbauen lassen.

Unterstützt DECT ULE/HAN FUN, Zigbee-3.0-kompatibel

Ermöglicht Anmeldung aller FRITZ!DECT- und DECT-ULE/HAN-FUN-Geräten sowie Philips Hue LED-Lampen (Gen 3-6), IKEA Tradfri u. a. (Positivliste folgt bei Marktstart)

Verbindet sich automatisch per WLAN mit FRITZ!Box, keine WLAN-Repeaterfunktion

1x LAN-Anschluss mit 1 GBit/s

1x USB-Port mit Ladefunktion für mobile Gerät

Wie immer bei Vorankündigungen gilt bei AVM, dass man noch keine Informationen gibt, wann die Geräte auf den Markt kommen und was sie kosten werden. Ganz günstig dürften die neuen Router aber wohl nicht werden.