Das neue Gerät ist der erste Vodafone-Router mit Unterstützung für den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7 und soll ab Spätsommer 2025 in den Markt eingeführt werden. Dass es dieses Mal wirklich so weit sein könnte, zeigt, dass der als Bestandteil des Vodafone-Piloten zur Erhöhung des Upstream eingesetzt werden soll. Dieser Pilot soll in den kommenden Tagen umgesetzt werden. Schon vor einem Jahr, zur Anga Com 2024, hatte Vodafone den Router vorgestellt und gezeigt. DECT-Telefonie ist nicht an Bord.

Wi-Fi 7, 2,5 Gbit-LAN und App-Steuerung

Der Ultra Hub 7 ist für hohe Datenraten ausgelegt und bringt neben Wi-Fi 7 auch einen 2,5 Gbit/s LAN-Anschluss sowie einen USB 3.0-Port mit. Zur Verwaltung des Heimnetzes stellt Vodafone eine eigene Giga Hub App bereit, mit der Nutzer ihr WLAN steuern, ein Gäste-Netzwerk einrichten oder das Netz per Diagnose-Funktion optimieren können. Der verbaute Chipsatz soll perspektivisch auch Thread, Matter und Bluetooth LE unterstützen. Ebenfalls perspektivisch sollen Funktionen wie ein eigener App-Store und ein möglicher Internetbackup über das Mobilfunknetz im eigenen Mobiltelefon kommen. Diese Features hatte man im vergangenen Jahr angekündigt, aber jetzt zurückgestellt.

Der neue Vodafone-Router auf der Anga Com

Passend dazu hat Vodafone auch einen Mesh-Extender mit Wi-Fi 7 angekündigt, der die WLAN-Reichweite in der Wohnung erweitern soll. Das 6 GHz-Band ist weder beim Router noch beim Repeater verbaut. Auch dieser wird ab Spätsommer verfügbar sein. Preise für Router und Extender – sowohl zur Miete als auch zum Kauf – will Vodafone zum Marktstart bekannt geben.

Ultra Hub 7 Teil des Highsplit-Showcase

Auf der Anga Com ist der Router Bestandteil des Showcases zum neuen Übertragungsverfahren DOCSIS 3.1 Highsplit, bei dem über bestehende Kabelanschlüsse bis zu 2 Gbit/s im Download und 500 Mbit/s im Upload erreicht werden. Im Rahmen des Messeauftritts hat Vodafone ein vollständiges Testnetz aufgebaut, das inklusive Inhouse-Verkabelung, passivem Glasfaserverteiler und Hausanschluss den geplanten Highspeed-Zugang demonstriert. Der Ultra Hub 7 dient dabei als Endgerät zur Nutzung der neuen Bandbreiten.