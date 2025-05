Neue und verbesserte Vodafone-Tarife: Diese Kunden profitieren

SIMon Mobile bietet dir nämlich ebenfalls Zugang zum starken Vodafone 5G-Netz, aber das zum deutlich kleineren Preis. Und das Beste: Neben einer neuen 70-GB-Option für 16,99 Euro wurden auch die anderen Tarife jetzt stark aufgebessert. Genauer gesagt gibt’s insbesondere bei der preiswertesten Option jetzt mehr GB zum gleichen Preis und auch die Surfgeschwindigkeit wurde nach oben geschraubt.

Angeboten werden ab sofort:

20 GB ( 15 GB ) für 8,99 Euro (100 MBit/s statt 50 MBit/s)

) für 8,99 Euro (100 MBit/s statt 50 MBit/s) 30 GB für 11,99 Euro (150 MBit/s statt 100 MBit/s)

50 GB für 14,99 (150 Mbit/s statt 100 MBit/s)

70 GB für 16,99 Euro (150 Mbit/s statt 100 MBit/s)

100 GB für 19,99 Euro (150 MBit/s statt 100 MBit/s)

Die alten 15er- und 20er-Optionen werden also quasi zusammengelegt und erhalten höhere Geschwindigkeit. Mit dem 70-GB-Tarif ist nun auch noch eine weitere neue Variante dazugekommen. Alle Charakteristika von SIMon Mobile bleiben bestehen. Du surfst im 5G-Netz von Vodafone (jetzt eben mit mehr Speed), es gibt immer die Option für bis zu 3 Monate Vertragspause und die Tarife sind auch per eSIM nutzbar.

→ Zu den Tarifen

Die hier angezeigten Preise bilden die günstigste Möglichkeit ab. SIMon selbst nennt sie stets als „ab“-Preise. Der Grund liegt in der Art, wie der Anbieter seine Tarife staffelt, was abhängig davon ist, von welchem Anbieter du wechselst. Vodafone nutzt SIMon Mobil nämlich auch, um Nutzer anderer Netzanbieter ins eigene Netz zu locken. Wer von einem Vodafone-Netz-Anbieter wechselt, zahlt in der Regel nämlich 3 Euro mehr pro Monat, da hier der „Nutzen“ für Vodafone weniger wertvoll ist. Nichtsdestotrotz haben auch diese Tarife ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Trägst du während der Buchung den Code DEAL2 oder DATEN5 ein, bekommst du 2 beziehungsweise 5 GB mehr Datenvolumen zusätzlich. Der Unterschied liegt darin, dass die 2 GB Extra-Datenvolumen für 12 Monate aufgeschlagen werden, der 5-GB-Code erwirkt das Upgrade über 6 Monate. Du kannst also vorher entscheiden, für wie lange du das zusätzliche Datenvolumen benötigst. Die Codes sollen noch bis Anfang Juni gültig sein und sind demnach Teil einer begrenzten Sonderaktion.

So funktioniert SIMon Mobile, für diese Kunden lohnt es sich

SIMon Mobile ist kein gewöhnlicher Anbieter. Vor allem, was seine Preis- und Leistungsstruktur angeht. Die Basis sind monatlich kündbare Handytarife ohne Anschlusspreis. Was erst einmal wie ein schlechtes Geschäft für den Anbieter klingt.

SIMon richtet sich, wie erwähnt, insbesondere an Tarifwechsler. Also solche, die ihre alte Rufnummer von einem anderen (Netz-)Anbieter mitnehmen. Und je nachdem, wie hoch hier die Aufwendungen für SIMon – beziehungsweise Vodafone als Anbieter dahinter – sind, ist der Tarifpreis gestaffelt. Im Fall der 100-GB-Option sind 19,99 Euro der Normalpreis für Tarifwechsler von den allermeisten Anbietern.

Wählst du aus, dass du einen neuen Tarif abschließen willst und keine Rufnummer mitnehmen möchtest, steigt der Tarifpreis auf 22,99 Euro. Und genauso gibt es ein paar wenige Anbieter, bei denen der Wechselpreis höher ist und somit auch der Wechsel-Tarifpreis bei 22,99 Euro liegt. Hier hat Vodafone nämlich entweder mehr Aufwand (durchs Schalten einer gänzlich neuen Rufnummer) oder weniger Mehrwert (durchs Nichtgewinnen eines Kunden fürs Netz). Das wirkt sich auf den Preis aus.

Auch Bestandskunden profitieren

Die neue Tarifstruktur gilt ab sofort für Neukunden, aber auch Bestandskunden können von den verbesserten Optionen im Vodafone-Netz profitieren. Wer im kleinsten Tarif surft, wird automatisch auf die bessere Version mit mehr GB und höherer Geschwindigkeit aufgewertet. Wer einen der höherwertigen Tarife nutzt, muss ab dem 1. Mai aktiv in die neue Tarifstruktur wechseln, um von den 150 MBit/s zu profitieren (sonst bleibt’s bei 100 MBit/s).

Jetzt weiterlesen Versteckt und günstig: Hier gibt’s Vodafone-Netz zum Discount-Preis

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.