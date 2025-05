Es gibt zwar seit geraumer Zeit die Vorgabe an die Internetprovider in Deutschland, Verträge mit kurzer Laufzeit anzubieten. Doch diese Regelung umgehen sie meist, indem sie die Konditionen unattraktiv gestalten und die Tarife verstecken. Sie wollen die Kunden in eine lange Vertragsbindung drücken. Nicht so sim.de. Der Provider, eigentlich ein Mobilfunk-Discounter der 1&1-Gruppe, bietet auch DSL– und Glasfaseranschlüsse an. Bei allen Tarifen verzichtet sim.de jetzt komplett auf eine Vertragslaufzeit. Und das zu fairen Konditionen.

DSL-Anschlüsse mit 16 bis 250 Mbit/s buchbar

Du hast bei sim.de die Wahl zwischen allen üblichen DSL-Geschwindigkeiten: 16 Mbit/s, 50 Mbit/s, 100 Mbit/s oder 250 Mbit/s. Der Upstream liegt entsprechend bei 2,4 Mbit/s, 20 Mbit/s oder 40 Mbit/s. Preislich liegt sim.de absolut auf Augenhöhe mit den günstigsten Anbietern am Markt. Bemerkenswert ist, dass sich die monatlichen Grundkosten nicht von der 24-Monats-Variante unterscheiden. Lediglich die Neukundenpromotion entfällt verständlicherweise. Hier bekommst du bei Abschluss eines Zwei-Jahres-Vertrages die ersten sechs Monate jeweils für 9,99 Euro monatlich, wenn du einen Anschluss mit 50 Mbit/s oder mehr buchst.

Konkret erhältst du den schnellsten Internetanschluss mit 250 Mbit/s für 34,99 Euro pro Monat. Bemerkenswert: Das sind nur 2 Euro mehr als bei der 100-Mbit/s-Variante. Der 50-Mbit/s-Anschluss kostet monatlich 29,99 Euro. Für alle Tarife gilt: Es fallen einmalige Anschlusskosten von 49,99 Euro an. Und: Eine Flatrate für Telefonate ins deutsche Festnetz ist enthalten.

Stand: 14.05.2025 DSL 16 DSL 50 DSL 100 DSL 250 Maximale Datenrate 16 Mbit/s Down-

2,4 MBit/s Upstream 50 Mbit/s Down-

20 MBit/s Upstream 100 Mbit/s Down-

40 MBit/s Upstream 250 Mbit/s Down-

40 MBit/s Upstream Einmalkosten 49,99 Euro 49,99 Euro 49,99 Euro 49,99 Euro Monatliche Grundkosten 24,99 Euro 29,99 Euro 32,99 Euro 34,99 Euro Laufzeit 1 Monat 1 Monat 1 Monat 1 Monat Monatliche Grundkosten 34,99 Euro 39,99 Euro 44,99 Euro 54,99 Euro Festnetzflat ja ja ja ja mehr Infos mehr Infos mehr Infos mehr Infos

Bist du dir unsicher, wie schnell dein DSL-Anschluss sein sollte? Dann empfehlen wir dir unseren Ratgeber zur richtigen Internetgeschwindigkeit. So viel vorab: Ein Anschluss mit weniger als 50 MBit/s ist heute nicht mehr empfehlenswert.

Jetzt weiterlesen DSL, Kabel & Co: So schnell muss dein Internetanschluss wirklich sein