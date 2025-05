Ab sofort können Kunden der Digitalbank N26 den digitalen Mobilfunktarif über die N26-App abschließen und erhalten direkten Zugang zum 5G-Netz von Vodafone. Pläne dazu waren schon vor einigen Tagen durchgesickert. Der Abschluss des Tarifs erfolgt komplett digital über die N26-App – ohne Papierkram, ohne Vertragslaufzeit und ohne physische SIM-Karte. Stattdessen wird auf moderne eSIM-Technologie gesetzt, wodurch der Tarif innerhalb weniger Minuten aktiviert werden kann. Gleichzeitig schließt N26 aber so viele Kunden aus, die mit ihrem Handy keine eSIM nutzen wollen. Ausgeschlossen sind auch alle, die kein Konto bei der Bank haben.

Das sind die N26-5G-Tarife

Tariflich kannst du zwischen drei Datenpaketen wählen:

S-Tarif: 10 GB für 13,99 Euro pro Monat

M-Tarif: 30 GB für 19,99 Euro pro Monat

L-Tarif: 100 GB für 34,99 Euro pro Monat

Die Datenübertragung erfolgt mit bis zu 100 Mbit/s im Downstream und 50 Mbit/s im Upstream. Als Netz setzt N26 auf Vodafone – allerdings nicht als direkten Vertragspartner. Stattdessen kommt der virtuelle Netzbetreiber 1Global zum Einsatz, der wiederum Vertragspartner von Vodafone ist. 5G kann genutzt werden. Zusätzlich bieten die Tarife unbegrenzte nationale Anrufe und SMS. Natürlich ist auch das regulatorisch vorgeschriebene Roaming in der EU bzw. dem EWR enthalten. Auch die Mitnahme einer bestehenden Nummer ist möglich. Die Tarife verzichten komplett auf eine Mindestvertragslaufzeit. Du kannst monatlich kündigen.

Laut N26 gehört das Angebot zu den wettbewerbsfähigsten auf dem deutschen Markt. Eine solche Selbsteinschätzung lässt aufhorchen – und ist schnell zu widerlegen. Es reicht ein Blick zum Prepaid-Angebot von Lidl Connect. Dort bekommst du 120 GB für 18,99 Euro je vier Wochen oder 30 GB für 8,99 Euro – ebenfalls im Vodafone 5G-Netz. Was du nicht bekommst, ist die Buchung per App und eSIM. Diese findest du beispielsweise beim Telekom-Ableger Fraenk: Hier sind 40 GB für 15 Euro oder 15 GB für 10 Euro zu haben. Weitere deutlich günstigere Angebote findest du in unserem Mobilfunk-Vergleich.

Aus tariflicher Sicht ist ein Wechsel zu N26 so kaum sinnvoll. Und weder Telekom noch O2 müssen vor dem neuen Player im Markt zittern. Von einer Revolution ist der N26 SIM-Tarif weit entfernt.