Betroffen sind bei dieser Preisrunde Sky-Kunden, die sich für ein Abo des Sky-Streaming-Dienstes WOW TV entschieden haben. Hier kannst du – je nach Abo – alle Inhalte von Sky sehen, verzichtest aber auf eine Set-Top-Box. Der Empfang ist nur per Internet über einen Browser, eine Smartphone- oder Tablet-App oder eine Smart-TV-App möglich. Der größte Vorteil: WOW gibt es, anders als das reguläre Pay-TV-Abo von Sky, auch als monatlich kündbares Abo. Genau dieses wird jetzt aber massiv teurer.

Bestandskunden zahlen bei Sky bald bis zu 9 Euro mehr

Ab dem 24. Juli 2025 steigt der Preis dieses monatlich kündbaren Live-Sport-Abos von bislang 35,99 Euro auf 44,99 Euro im Monat. Das ist ein Aufschlag von 9 Euro. Auch das Zusatzpaket WOW Premium wird teurer und kostet künftig 6 statt 5 Euro im Monat. Die Preiserhöhung gilt sowohl für Neukunden als auch für bestehende Abonnenten, greift jedoch zeitlich gestaffelt.

Für Neukunden, die ab dem 24. Juli ein Abo abschließen, gelten die neuen Preise sofort. Wer bereits ein Monatsabo hat, zahlt den höheren Preis ab der nächsten automatischen Verlängerung nach dem 23. Juli. Kunden mit einem Abo mit längerer Laufzeit, etwa einem Abo mit einem Jahr Mindestlaufzeit, sind zunächst nicht betroffen. Bei ihnen wird die Preisanpassung erst nach Ablauf der Mindestlaufzeit wirksam. Ein im Mai 2025 abgeschlossenes Jahresabo würde demnach erst im Mai 2026 teurer.

Gravierende Neuerung für Sky-Kunden: Das kann sich jetzt ändern

Unverändert bleibt der Preis für das Live-Sport-Jahresabo, das für Neukunden weiterhin 29,99 Euro im Monat kostet. Das könnte für viele Kunden eine attraktive Alternative zum deutlich teureren Monatsabo sein, zumal inhaltlich keine Einschränkungen zu erwarten sind. Allerdings steigt auch hier der Preis nach einem Jahr auf 44,99 Euro monatlich. Zur Begründung für die Preiserhöhung verweist Sky auf ein erweitertes Sportangebot. So werden ab der Saison 2025/2026 neben den Samstagsspielen der Bundesliga auch alle Freitagsspiele live und in voller Länge übertragen. Die Sonntagsspiele sind künftig zeitnah nach Abpfiff auf Abruf verfügbar, sind live aber weiterhin nur über DAZN zu sehen. Zusätzlich nimmt WOW im Herbst 2025 auch die Übertragung der NBA ins Programm. Die gestiegenen Lizenzkosten, insbesondere im Bereich Fußball, machten den Schritt notwendig. Zudem wolle man weiterhin in Technik und Benutzerfreundlichkeit investieren. Zuletzt sei die App überarbeitet und unter anderem um Profile ergänzt worden.

Kein Sonderkündigungsrecht

Kundinnen und Kunden werden laut WOW derzeit per E-Mail über die Änderungen informiert – vorausgesetzt, das Abo wurde vor diesem Datum abgeschlossen. Ein Sonderkündigungsrecht besteht nicht, da die neuen Preise erst mit Beginn der nächsten Laufzeit gelten. Wer sparen will, könne bis zum 24. Juli noch auf ein Jahresabo umsteigen. Wer kündigen möchte, sollte dies rechtzeitig tun – spätestens vor der automatischen Verlängerung. Eine Anpassung erfolgt automatisch, ein aktives Einverständnis ist nicht erforderlich. Das Abo lässt sich jederzeit im Kundenbereich unter „Mein Konto“ einsehen und verwalten.

Jetzt weiterlesen Sky sichert sich wichtige TV-Rechte – ZDF ist überraschend raus