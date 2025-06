Nächstes Update bei Disney+: Das ist neu

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

So siehst du Disney+

Es gibt die Wahl zwischen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 9,99 Euro pro Monat oder 99,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 13,99 Euro pro Monat oder 139,90 Euro pro Jahr. Ab sofort werden Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer erhoben. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Streaming im Juni 2025: Das ist neu bei Disney+

Der Juni bringt nicht nur den Sommer, sondern auch spannende, neue Inhalte auf Disney+ – meint zumindest der Streaming-Anbieter. Im Juni erwartet Serienfans eine Reihe spannender Premieren und Neustarts. Fans von Marvel dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen: So startet die Serie „Ironheart“ von Marvel Television.

Zusätzlich erwartet die Fans von dem jungen Koch Camy die vierte Staffel von FXs „The Bear: King of the Kitchen“. Daneben erscheint der Film „Predator: Killer of Killers“ und ist ein neuer, animierter Action-Abenteuerfilm aus dem Predator-Universum.

Alle Neustarts bei Disney+ im Juni im Überblick

1. Juni

Mission: Impossible (Star)

Mission: Impossible II (Star)

Mission: Impossible III (Star)

Mission: Impossible – Phantom Protokoll (Star)

Mission: Impossible – Rogue Nation (Star)

Mission: Impossible – Fallout (Star)

4. Juni

I, Addict – Staffel 1 (Star) Altersfreigabe 16+ (OV/UT)

„American Dad“ – Staffel 20 (Star)

6. Juni

„Predator: Killer of Killers“ (Star)

8. Juni

National Geographic „Ozeane mit David Attenborough“

10. Juni

Call Her Alex – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

11. Juni

Blackout – Staffel 1 (Star)

13. Juni

Atsuko Okatsuka: Father (Star) (OV/UT)

17. Juni

Sally – Pionierin des Weltalls (National Geographic)

18. Juni

RoboGobo – Staffel 1 (Batch 1) (Disney)

25. Juni

Marvel Televisions „Ironheart“ (Marvel)

26. Juni

FXs „The Bear: King of the Kitchen“ – Staffel 4 (Star)

