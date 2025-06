Noch mehr Werbung: Neue YouTube-Änderung verärgert Nutzer

Werbung ist ein lukratives Geschäft, so viel dürfte mittlerweile wohl jedem klar sein. Kaum eine Seite kann man im Internet noch aufrufen, ohne von Werbung bombardiert zu werden. Werbung hat allerdings auch gute Seiten, denn nur dank ihr sind weite Teile des Internets bis heute kostenlos abrufbar. Dennoch gibt es viele Nutzer, die Werbung umgehen wollen. Gerade bei YouTube wird das schnell teuer, denn das kostenpflichtige Abo-Modell ist für viele die einzige Möglichkeit.

Was ist YouTube Premium Lite?

Das Abo-Modell von YouTube, mit dem die meisten vertraut sind, nennt sich YouTube Premium. Bezahlt man die monatliche Gebühr, dann erhält man werbefreien Zugang zu sämtlichen Diensten des Online-Giganten. Zudem kannst du als YouTube Premium-Nutzer Videos herunterladen und offline schauen, was gerade auf Flugreisen ein großes Plus sein kann. Das größte Problem ist für die meisten Nutzer der hohe Preis des Abos. Denn mit 13 Euro pro Monat ist es nicht gerade günstig.

Wer ein wenig Geld sparen möchte, der kann seit April 2025 eine YouTube Premium Lite-Mitgliedschaft abschließen. Mit einem Preis von 6 Euro pro Monat ist es eindeutig die Budget-freundlichere Option, hat aber auch Nachteile. Dazu gehört unter anderem, dass die Mitgliedschaft nicht alle Werbeanzeigen entfernt.

Mehr Werbung trotz Abo

Wer im Zeitraum von April bis Juni eine YouTube Premium Lite-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, wird bald bitter enttäuscht. Bislang bot das Abo nämlich werbefreien Zugriff auf sämtliche Videos, was auch YouTube-Shorts beinhaltete. Ausgeschlossen waren bisher nur Musik-Videos und Werbeanzeigen beim Suchen und Scrollen.

In einer E-Mail, die Google an YouTube Premium Lite-Mitglieder verschickt hat, kündigt man jetzt jedoch eine grundlegende Änderung an. Zukünftig sehen Lite-Mitglieder nämlich wieder mehr Werbung, insbesondere bei YouTube-Shorts. Für viele Abonnenten ist das ein Schlag ins Gesicht, denn der Preis bleibt unverändert. Wer weiterhin werbefrei Shorts anschauen möchte, der muss auf eine teure Premium-Mitgliedschaft umsteigen.

Zahlreiche Nutzer sind angesichts der Änderung verärgert. Unter anderem auch, weil das Abo nur zwei Monate nach seiner Entstehung schon abgeändert wird. Es scheint, als hätte YouTube festgestellt, dass sich das günstige Abo-Modell schlicht nicht rentiert.