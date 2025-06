Nur noch 3 Tage bei Amazon: Mit 8,8 von 10 einer der besten Filme der Welt

Das Film- und Serienangebot, das im Amazon Prime Video-Abo enthalten ist, besticht durch seine enorme Vielfalt. Fast täglich nimmt der Streaming-Dienst neue Titel ins Programm, während andere aus dem Katalog fliegen. Warum diese Änderungen erfolgen, hat Amazon bislang nicht kommuniziert. Es ist jedoch anzunehmen, dass der häufige Wechsel in erster Linie auf ablaufende oder frisch vereinbarte Lizenzverträge zurückzuführen ist. Die betroffenen Inhalte verschwinden jedoch nicht unbemerkt. Prime-Mitglieder erhalten die Chance, einen letzten Blick auf die Streifen zu werfen. Zu diesem Zweck gibt Amazon regelmäßig eine Übersicht jener Titel heraus, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr Teil des Abos sein werden. Wir haben die vollständige Liste durchforstet. Mit dabei ein Meisterwerk, das jeder gesehen haben sollte – laut IMDb-Ranking aktuell mit 8,8 Sternen auf Platz 14 der besten Filme aller Zeiten.

Selbst für den Meister-Regisseur ein Hit

Christopher Nolan gehört derzeit zu den begehrtesten und beliebtesten Regisseuren in Hollywood. Fällt sein Name, öffnen die Filmstudios ihre Geldbörsen, ohne groß Fragen zu stellen. Aktuell dreht er mit „The Odyssey“ einen Film der Superlative, der 2026 in die Kinos kommen soll. Doch bisher dürfte Nolan seinen größten Erfolg in dem 2010 erschienenen Streifen „Inception“ sehen. Wer den Film noch anschauen möchte und über ein Amazon Prime Video verfügt, hat nun weniger als drei Tage lang Zeit. Anschließend verschwindet der Sci-Fi-Actionthriller aus der Amazon-Videothek.

Die Handlung von „Inception“ dreht sich um die Möglichkeit, mittels einer Technologie in fremde Träume einzudringen. Dies ist insbesondere mit Blick auf die Wirtschaftsspionage von Vorteil. Spezialisten-Teams können in dieser Sci-Fi-Welt angeheuert werden, um Menschen ihre Geheimnisse zu entlocken. Doch das ist es nicht, was der Geschäftsmann Saito (gespielt von Ken Watanabe) will. Er möchte eine „Inception“ durchführen und einen simplen Gedanken in den Kopf seines Konkurrenten einpflanzen: dessen Konzern aufzuspalten. Doch das Vorhaben ist nicht ungefährlich, denn wer im Traum stirbt, stirbt auch in der Realität.

Um sein Ziel zu erreichen, heuert Saito eine ganze Riege an Hollywood-Größen an – obwohl diese in der Welt von „Inception“ weniger prominente Rollen verkörpern. Mit dabei unter anderem Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy und selbstverständlich auch der für Nolan-Filme obligatorische Michael Caine.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Mehr zum Inhalt des Films möchten wir an dieser Stelle nicht verraten. Es sei nur gesagt, dass die gesamte Operation selbstverständlich nicht nach Plan verläuft und für Leonardo DiCaprio in der Rolle des Dominick Cobb viel mehr auf dem Spiel steht als ein einfacher Geld-Check. Und dann noch das Offensichtliche: Wer spektakuläre Bilder mag, wird diesen Mega-Blockbuster lieben.

Vier Oscars

Bei der Oscarverleihung 2011 wurde „Inception“ für acht Oscars nominiert, von denen er vier gewann: den für die beste Kamera, den besten Ton, den besten Tonschnitt und die besten visuellen Effekte. Wer sich ein eigenes Bild von dem Streifen machen möchte und über ein Prime Video-Abo verfügt, sollte sich nun wie bereits erwähnt sputen. Entwarnung gibt es dagegen für die Nutzer weiterer Streaming-Dienste. Denn der Nolan-Megahit lässt sich derzeit auch mit einem Netflix-, einem WOW und einem Sky-Abo ohne zusätzliche Kosten streamen.

