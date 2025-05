Ab der Saison 2025/26 überträgt der Streamingdienst Disney+ die Spiele der UEFA Women’s Champions League exklusiv. Damit löst Disney+ den bisherigen Rechteinhaber DAZN ab, der den Wettbewerb in den vergangenen vier Jahren zeigte. Der Deal zwischen Disney und dem UEFA-Rechtevermarkter UC3 läuft bis einschließlich der Saison 2029/30 und umfasst alle 75 Spiele pro Saison – von der neuen Liga-Phase mit 18 Teams bis hin zum Finale.

Frauen-Champions-League ab Oktober bei Disney+

Los geht’s bei Disney+ im Oktober 2025. Für Fans in Deutschland ist das ein klarer Wechsel: Während DAZN bei Sportfans bereits etabliert ist, benötigen sie mit Disney+ nun einen neuen, weiteren Streamingdienst. Im Gegensatz zu bisherigen Disney-Inhalten geht es dabei erstmals auch um regelmäßige Live-Übertragungen aus dem Sportbereich. Das ist ein echtes Novum für das deutsche Disney+-Angebot.

Die Spiele produziert der zum Disney-Konzern gehörende Sportsender ESPN. Geplant sind Kommentierungen in mehreren Sprachen sowie umfassende Vor- und Nachberichte. Wie viele Partien mit deutscher Kommentierung versehen werden, ist noch nicht bekannt. Parallel zur Exklusivübertragung auf Disney+ hat sich auch die europäische Rundfunkunion (EBU) Rechte gesichert. Dadurch wird es möglich, dass besonders relevante Spiele zusätzlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt werden. In Deutschland ist demnach mindestens ein Spiel pro Woche geplant. Welcher Sender die entsprechende Lizenz nutzt, ist unklar.

Frauenfußball und mehr: Disney+ auf dem Weg zum Sportstreamer

In Skandinavien zeigt Disney+ bereits Wettbewerbe wie die Europa League oder Conference League. Auch Übertragungen der US-Basketballliga NBA sollen ab 2025 in ausgewählten europäischen Ländern folgen. Ob Deutschland darunterfällt, ist noch offen.

Bisher war Disney+ vor allem für Marvel, Star Wars, Disney-Klassiker und National Geographic bekannt. Dass der Konzern nun in Sportrechte investiert, dürfte auch eine Antwort auf das steigende Interesse am Frauenfußball sein. Auch die Deutsche Telekom hatte gerade erst bekannt gegeben, massiv in den Frauenfußball zu investieren. Zusammen mit den Rechten für die FIFA WM 2026 der Männer hat die Telekom auch angekündigt, neben der U20-WM auch die FIFA Frauen-WM 2027 zu übertragen.

Für Fußballfans ist die Nachricht dennoch eine schlechte. Denn sie benötigen, wenn sie alle Wettbewerbe sehen wollen, nun noch einen weiteren Streamingdienst neben Sky, DAZN und MagentaTV. Disney+ ist ab 5,99 Euro im Monat (mit Werbung) erhältlich. Werbefrei kostet der Dienst mindestens 9,99 Euro monatlich oder 99,90 Euro im Jahresabo. Ob diese Preise bestehen bleiben, wenn der Dienst jetzt mit Sportübertragungen startet, bleibt abzuwarten.

