Die Deutsche Telekom hat sich in Deutschland für ihr TV-Angebot MagentaTV die exklusiven Live-Rechte an allen 104 Spielen der Fußball-WM 2026 gesichert. Das Turnier findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Mexiko und Kanada statt. Mit 48 Mannschaften und 104 Spielen ist es die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. ARD, ZDF und andere Free-TV-Sender gehen leer aus – zumindest im ersten Schritt. Denn die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals sowie das Finale müssen ohne Paywall in Deutschland zu sehen sein. Das regelt der Medienstaatsvertrag.

Fußball WM 2026: Unklar, wer die Spiele im Free-TV zeigt

Die Tinte unter dem Rechtevertrag sei noch nicht wirklich trocken, erklärte Telekom-Privatkundenchef Wolfgang Metze gegenüber inside digital bei der Vorstellung des Rechte-Deals am Freitag in Berlin. Man habe in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche Anfragen zu einer möglichen Sublizenzierung bekommen, erklärte er ohne ins Detail gehen zu wollen. So ist auch absolut unklar, ob die Telekom mehr als die rechtlich notwendigen Spiele abgeben würde und sich so eine große Exklusivität wahrt. Denkbar wäre auch, dass die Telekom selbst die Spiele kostenlos zeigt. MagentaTV gibt es seit Kurzem auch als kostenlosen Live-Stream. Zum geplanten Angebot sagte Metze: „Wir werden all unseren Kundinnen und Kunden rund um die Uhr alle Spiele, Highlights, Clips und Interviews auf allen Geräten zugänglich machen. Und das unabhängig davon, ob sie MagentaTV zuhause, auf dem Weg zur Arbeit oder im Urlaub schauen.“

Johannes B. Kerner (links) und Wolff Fuß (rechts) übertragen die Fußball WM 2026 für Magenta TV

Dass die Telekom Rechte an einer Fußball-WM oder EM kauft, ist keine Überraschung. Sie hatte bereits die Rechte für die Pokal-Wettbewerbe von FIFA und UEFA für 2020, 2022 und 2024. Viele dieser Spiele waren am Ende auch bei ARD, ZDF und RTL zu sehen. Bei der Produktion der RTL-Übertragungen arbeiteten RTL und MagentaTV sogar redaktionell und technisch zusammen. Am Ende blieben nur fünf Spiele exklusiv bei MagentaTV, der Rest war auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Die Telekom hatte als einziger deutscher Anbieter zudem die Spiele in einem (hochgerechneten) UHD-Bildformat gezeigt. Bei der WM 2022 zeigte die Telekom immerhin 16 Partien exklusiv. Ob es die FIFA-WM 2026 und UHD geben werde, dazu konnte sich Magenta-TV-Chef Armin Butzen noch nicht äußern. Diese Details werde man jetzt klären, versprach aber die „bestmögliche Bildqualität“. Und auch beim Personal setzt man auf Bewährtes: Johannes B. Kerner ist als Moderator an Bord und Kommentator Wolff Fuß wird die wichtigsten Spiele für Magenta TV kommentieren.

Telekom kauft mehr als nur die WM-Rechte 2026

Auch wenn die TV-Rechte für die Fußball-WM 2026 im Fokus stehen – die Telekom hat weitaus mehr TV-Rechte gekauft. Es sei das größte Rechte-Paket, das es je gab, so Metze. 272 Spiele werde man bis 2027 übertragen. Neben der FIFA WM 2026 der Männer hat die Telekom die TV-Rechte der FIFA Frauen-WM 2027 sowie der beiden FIFA-U20 WM 2025 und 2027 der Junioren erworben.