Die Telekom macht Magenta TV im wahrsten Sinne des Wortes für alle sichtbar – und das ganz ohne Login, App oder Abo. Das zumindest kündigte sie jetzt in einem Interview an. Ab Ende April plant die Telekom, ausgewählte Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das Ziel: möglichst vielen Menschen zeigen, was Magenta TV eigentlich bietet. „Wir stellen einige unserer Top-Inhalte sprichwörtlich ins Schaufenster“, erklärt Arne Butzen, TV-Chef der Telekom, im Interview mit dem Medienmagazin DWDL. Konkreter Plan: Serien, Sport-Events und Musik-Highlights sind für alle frei zugänglich – einfach im Browser, ganz ohne Registrierung. „Keine Hürde, kein Login“, betont Butzen.

Diese Inhalte kannst du kostenlos schauen

Dabei scheint die Telekom nicht die schon verstaubten Inhalte von vor einigen Jahren in eine kostenlose Zweitverwertung zu schicken, sondern interessante Inhalte. Butzen nennt als Beispiele die erste Folge der finalen Staffel von „The Handmaid’s Tale“, die ersten vier Folgen der brandneuen Serie „Suits LA“, und auch der Serien-Hit „The Walking Dead: Dead City“ geht bald in die zweite Runde.

Auch kostenlose Live-Sport-Übertragungen sind geplant. Schon im April überträgt Magenta TV die Länderspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft live und frei verfügbar. Bei der kommenden Basketball-Europameisterschaft zeigt Magenta TV alle Spiele – einige davon sogar kostenlos. Dazu gibt’s auch Festival-Vibes mit Live-Musik von Magenta Musik, unter anderem vom legendären Wacken Open Air.

Testangebot und Zukunftspläne für Magenta TV

Das kostenlose Streaming-Angebot soll natürlich vor allem neue Kunden für Magenta TV gewinnen. Das ist der übliche Gedanke hinter solchen Freemium-Angeboten. Wer Lust auf mehr bekommt, kann das komplette Magenta TV Angebot über einen kostenlosen Probezeitraum testen – sieben Tage für OTT-Nutzer, sogar 30 Tage für Telekom-Festnetzkunden.

Langfristig will die Telekom das Gratisangebot auch auf Apps und TV-Geräte ausweiten. Vorerst liegt der Fokus aber klar auf der einfachen Nutzung via Browser – damit möglichst viele ohne technische Hürden reinschnuppern können.