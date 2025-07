Neu auf GigaTV sind unter anderem die Programme „WOF (World of Free Sports)“, „Filmgold“, „Stars in Gefahr“ und „Comedy & Shows“. Außerdem gehören „Wedo Movies“, „INFAST“ und „Love the Planet“ zu den neuen Sendern, die gezielt auf bestimmte Interessensgebiete ausgerichtet sind. Sie stehen über alle GigaTV-Home- und GigaTV-HomeSound-Geräte zur Verfügung. Das heißt, als normaler Basis-TV-Kabelkunde kannst du die neuen TV-Sender nicht empfangen.

Spezielle TV-Sender; FAST-Channel richten sich an bestimmte Zielgruppen

Technisch handelt es sich bei den Neuzugängen um sogenannte FAST-Channels – werbefinanzierte, frei empfangbare Streaming-Sender. Sie werden über das Internet ausgespielt und bieten Inhalte, die sich meist an klar definierte Zielgruppen richten. Dennoch sind sie wie gewöhnliche TV-Sender mit einem Programmplatz auf der Fernbedienung.

Neben den neuen Sendern führt Vodafone mit GigaTV auch einen Web-Zugang für das klassische Live-TV ein. Über tv.vodafone.de lässt sich das GigaTV-Angebot ab sofort auch in HD-Qualität im Browser abrufen. Damit wird das lineare TV-Angebot plattformunabhängiger und kann auch ohne Set-Top-Box genutzt werden. Voraussetzung sind gültige GigaTV-Zugangsdaten. Interessant ist das vor allem, wenn du einmal an einem fremden Rechner Zugriff auf die Plattform brauchst. Man gehe mit dem Start der ersten FAST-Channels „noch stärker auf die spezifischen Interessen“ der Kunden ein, heißt es von Vodafone. Weitere Sender zur Erweiterung des Angebots seien bereits in Planung.

Willst du GigaTV nutzen, so musst du den Dienst buchen. Er startet bei monatlichen Kosten von 14,99 Euro. In den ersten sechs Monaten bekommst du als Neukunde einen 5-Euro-Rabatt. Enthalten sind 82 TV-Sender in SD und 57 in HD. Wer zusätzlich Vodafone Premium mit weiteren HD-Sendern nutzen möchte, zahlt fünf Euro pro Monat extra.

