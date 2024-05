Das bisherige Giga-TV-Angebot wird aufgebohrt und verändert. Das heißt auch: Vodafone mistet einige Produkte aus. Ab 28. Mai werden die GigaTV Cable Box 2, GigaTV net und auch Apple TV mit GigaTV net nicht mehr vermarktet. Das macht Platz für ein neues GigaTV-Angebot. Das neue GigaTV gibt es in zwei Varianten. Beide lassen sich in Abhängigkeit von der Infrastruktur vor Ort entweder an einem Vodafone Kabelanschluss oder über einen beliebigen Internetanschluss verwenden. Das Standard-Modell ist „GigaTV Home“. Die Box kostet in den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Vertragslaufzeit 9,99 Euro monatlich, danach 14,99 Euro pro Monat. Mit Lautsprechern für „leistungsstarken Sound und Audio-Technologie“ ist die „GigaTV Home Sound“ ausgestattet. Diese Box kostet fünf Euro mehr pro Monat. Auch Bestandskunden können wechseln, heißt es von Vodafone. Das geht aber nur mit einer Vertragsverlängerung zu dann möglicherweise veränderten Konditionen.

Das kostet das neue Vodafone GigaTV

Wichtig zu wissen: Ist in deiner Wohnung ein Kabelanschluss von Vodafone vorhanden, wird Vodafone dir diesen für den TV-Empfang buchen wollen. Hier entstehen dann zusätzliche Kosten, die in der Regel zwischen 8 und 12 Euro monatlich liegen. Ein spontaner Wechsel zwischen den TV-Empfangsarten per Internet und per Kabel scheint nicht möglich, da Vodafone die Box „entsprechend der Verfügbarkeit vor Ort“ aktiviert.

Das TV-Paket bietet Zugang zu 82 TV-Sendern in SD und 57 TV-Sendern in HD. Weitere HD-Sender können über das Pay-TV-Paket Vodafone Premium gegen einen Aufpreis von monatlich 5 Euro hinzugebucht werden. Willst du nur über die GigaTV Mobile-App auf Smartphone und Tablet fernsehen, zahlst du monatlich 9,99 Euro.

Receiver mit Lautsprechern als Alternative zur Soundanlage

Mit dem teureren GigaTV Home Sound will Vodafone vor allem Kunden ansprechen, die mit dem Sound ihrer Fernseher unzufrieden sind, aber keine Sound-Anlage installieren wollen. In der TV-Box sei ein leistungsstarkes Soundsystem mit integrierten Lautsprechern für ein raumfüllendes Dolby Atmos Klangerlebnis installiert, heißt es von Vodafone. Es sei von den Akustik-Experten von Bang & Olufsen soundoptimiert worden. Eine solche Kombination gebe es im deutschen Markt in dieser Form bisher nicht, so Vodafone. Der Anschluss weiterer, eigener Lautsprecher ist nicht vorgesehen.

GigaTV Home Sound und Giga TV Home von Vodafone

„Mit dieser TV-Neuheit gehen wir beim Fernsehen jetzt in die Offensive. Wir bringen TV in höchster Qualität und deutlich einfacher zu unseren Kunden – ganz egal, ob sie beim Fernsehen auf Kabel oder Internet setzen“, sagt der neue Vodafone Deutschland-Chef Marcel de Groot. Der Receiver, der wie der kleine Bruder auf Android TV basiert, hat zudem Mikrofone integriert, mit denen du sogar per Sprache den Sender wechseln kannst. Rufst du beispielsweise „OK, Google, schalte auf RTL“ in den Raum, wechselt die Box den Sender. Bei der Standard-Box geht das nur über die Betätigung des Sprachbuttons auf der Fernbedienung.

Neu bei beiden Boxen: TV-Aufnahmen sind weiterhin möglich, werden aber ausschließlich in der Cloud abgelegt. Die Aufnahmezeit ist auf 200 Stunden begrenzt und kann nicht erweitert werden. Allerdings löst sich das Problem bei vielen Aufnahmen von selbst, da diese in der Regel nach etwa 90 Tagen gelöscht werden. Das sei eine Vorgabe der TV-Sender, heißt es von Vodafone. Über die separate GigaTV-App können Aufnahmen auch von unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet programmiert und aufgenommene Filme oder Serien aus der Cloud abgerufen werden.