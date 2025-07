Amazon: Top-Neuheiten als Geschenk für alle Prime-Video-Kunden

Serien-Nachschub für alle Kunden von Amazon Prime Video. Auch neue Filme gehen beim hierzulande beliebten Video-on-Demand-Dienst in den kommenden Wochen an den Start. Und natürlich dürfen auch spannende Dokus nicht fehlen. Zwar hat Amazon auch viele Lizenztitel eingekauft und kann einige davon exklusiv zur Verfügung stellen. Doch im Mittelpunkt stehen einmal mehr die in Eigenregie produzierten Inhalte. Unter anderem eine neue Serie, die zum „Bosch„-Universum gehört: „Ballard“.

„Ballard“ Staffel 1: Maggie Q als Polizistin in L.A.

Die neue Prime-Original-Serie „Ballard“ basiert auf den Romanen von Michael Connelly und folgt Detective Renée Ballard. Sie leitet die neue und unterfinanzierte Abteilung für ungeklärte Fälle des LAPD und widmet sich mit Einfühlungsvermögen und unerbittlicher Entschlossenheit den schwierigsten, längst vergessenen Verbrechen der Stadt. Mit großem Einsatz nimmt sie sich ungelösten Fällen vergangener Jahrzehnte an, darunter den Verbrechen eines Serienmörders. Und auch ein ermordeter Unbekannter weckt ihr Interesse. Dabei stößt sie auf eine gefährliche Verschwörung innerhalb des LAPD. Unterstützt wird sie von ihrem freiwilligen Team und dem pensionierten Detective Harry Bosch. Los geht es ab dem 9. Juli 2025. (Trailer)

Fortsetzung kommt: „Der Sommer, als ich schön wurde“ Staffel 3

Elf neue Episoden umfasst die von vielen Fans schon lange erwartete dritte Staffel der Serie „Der Sommer, als ich schön wurde“. Und am 16. Juli 2025 geht es bei Prime Video endlich mit neuen Folgen weiter. Die Serie basiert auf der Bestseller-Trilogie von Jenny Han und entwickelte sich seit ihrem Start im Sommer 2022 zu einem weltweiten Erfolg. Staffel 1 war zum Startwochenende die meistgesehene Serie bei Prime Video, Staffel 2 konnte 2023 die Zuschauerzahlen in den ersten drei Tagen mehr als verdoppeln. Und in der dritten Staffel wird die Coming-of-Age-Geschichte rund um ein Liebesdreieck zwischen einem Mädchen und zwei Brüdern weitererzählt.

Und darum geht es in Staffel 3: Es ist das Ende ihres ersten College-Jahres, und Belly freut sich auf einen weiteren Sommer in Cousins mit ihrem Seelenverwandten, Jeremiah. Ihre Zukunft scheint festzustehen, bis einige erschütternde Ereignisse ihre erste Liebe Conrad zurück in ihr Leben bringen. Jetzt, an der Schwelle zum Erwachsensein, steht Belly am Scheideweg und muss sich entscheiden, welcher Bruder ihr Herz hat. Der Sommer wird nie mehr derselbe sein. (Trailer)

Neue Doku-Serie: „One Night in Idaho: The College Murders“

Oder doch lieber einer neuen Doku-Serie folgen? Dann solltest du bei Prime Video ab dem 11. Juli 2025 „One Night in Idaho: The College Murders“ nicht verpassen. Am 13. November 2022 – in der Stille der Nacht – werden vier Studenten der University of Idaho in einem Haus außerhalb des Campus in der ruhigen Universitätsstadt Moscow brutal erstochen. Die erschütterten Familien und die Gemeinschaft im Allgemeinen stellen sich viele Fragen und haben große Angst. Was ist geschehen? Wer hat das getan? Und könnte der Mörder unter uns sein? Und warum gerade diese vier jungen Erwachsenen? Die Drehungen und Wendungen des Geschehens – eine explosionsartige Detektivarbeit in den sozialen Medien, eine landesweite Fahndung, eine dramatische Verhaftung und ein drohender Prozess – haben dieses Verbrechen zu einer der aufsehenerregendsten Geschichten des letzten Jahrzehnts gemacht. Und die Aufmerksamkeit, die Vorstellungskraft und die Paranoia in den USA wie kaum ein anderer Fall zuvor gefesselt. (Trailer)

Titel Staffel abrufbar ab Marry My Husband 1 27. Juni 2025 Dronecats 1 30. Juni 2025 Go Gently 1 30. Juni 2025 Digimon Fusion 1 1. Juli 2025 From 2 1. Juli 2025 Spellbound 1 1. Juli 2025 Yu-Gi-Oh! Gx 3 1. Juli 2025 Sex.Right.Now 1 (Exklusiv-Inhalt) 2. Juli 2025 Simple Plan: The Kids in the Crowd 1 (Doku-Serie) 8. Juli 2025 Ballard 1 (Original-Serie) 9. Juli 2025 Menem 1 (Original-Serie) 9. Juli 2025 One Night in Idaho: The College Murders 1 (Original-Serie) 11. Juli 2025 Der Sommer, als ich schön wurde! 3 (Original-Serie) 16. Juli 2025 Surf Girls: International 2 (Original-Serie) 17. Juli 2025 Suits 1-9 18. Juli 2025 Shiny Happy People: A Teenage Holy War 2 23. Juli 2025 Sausage Party: Foodtopia 2 13. August 2025 The Terminal List 2 27. August 2025 7 vs. Wild 5 7. Oktober 2025 Maxton Hall 2 7. November 2025 Anansi Boys 1 noch unbekannt Bloodaxe 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 3 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Fallout 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Krass Klassenfahrt – Die neue Generation 2 noch unbekannt Maxton Hall 3 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 4 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 4 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Juli 2025

Wenn dich Serien weniger interessieren, du stattdessen viel lieber neue Filme sehen möchtest, hat Amazon Prime Video für dich natürlich auch neue Inhalte am Start. Etwa den neuen Original Film „Heads of State“, der bereits ab dem 2. Juli 2025 zu sehen ist. Indris Elba, John Cena und Priyanka Chopra Jonas übernehmen in diesem Action-Spektakel mit Comedy-Elementen die Hauptrollen. In dem Film haben der britische Premierminister Sam Clarke (Elba) und der US-Präsident Will Derringer (Cena) eine nicht gerade freundliche und sehr öffentliche Rivalität, die die „besondere Beziehung“ ihrer Länder gefährdet. Doch als sie zur Zielscheibe eines mächtigen und skrupellosen ausländischen Gegners werden, sind sie widerwillig gezwungen, sich auf die einzigen beiden Menschen zu verlassen, denen sie vertrauen können: einander. Schließlich verbünden sie sich mit der brillanten MI6-Agentin Noel Bisset (Chopra Jonas) und müssen auf der Flucht einen Weg finden, lange genug zusammenzuarbeiten, um eine globale Verschwörung zu vereiteln, die die gesamte freie Welt bedroht.

Titel verfügbar ab Infiltrada en el Búnker 27. Juni 2025 Prime Original Film Baywatch 28. Juni 2025 Lazareth End Of Days 28. Juni 2025 Contra 29. Juni 2025 Mascarade 29. Juni 2025 Migration 30. Juni 2025 Exklusiv-Inhalt Vesper 1. Juli 2025 Blue Velvet 1. Juli 2025 Licorice Pizza 1. Juli 2025 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 1. Juli 2025 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 1. Juli 2025 Ich - Einfach unverbesserlich 1. Juli 2025 Hunter X Hunter: The Last Mission 1. Juli 2025 The Girl With All The Gifts 1. Juli 2025 Heads of State 2. Juli 2025 Prime Original Film Longing 2. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Paw Patrol: Der Kinofilm 2. Juli 2025 Strange Darling 2. Juli 2025 The Convert 3. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Beetlejuice 3. Juli 2025 Daddy's Home 2: Mehr Väter, mehr Probleme! 4. Juli 2025 Das Fliegende Klassenzimmer 5. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Forging Fate: The Disappearing Art Dealer 6. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Familie Faultier - Kochen auf der Überholspur 7. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Ruthless 8. Juli 2025 Was ist schon normal? 9. Juli 2025 A Quiet Place 9. Juli 2025 A Quiet Place Part II 9. Juli 2025 Ostwind - Zusammen sind wir frei 9. Juli 2025 Ostwind 2 9. Juli 2025 Ostwind - Aufbruch Nach Ora 9. Juli 2025 Ostwind - Aris Ankunft 9. Juli 2025 Ostwind - Der große Orkan 9. Juli 2025 Aquaman 9. Juli 2025 Winnie The Pooh: Blood And Honey 10. Juli 2025 Winnie The Pooh: Blood And Honey 2 10. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Murdered By My Husband 10. Juli 2025 Old Guy 13. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Bumblebee 14. Juli 2025 Transformers 3: Die dunkle Seite des Mondes 14. Juli 2025 Transformers 4: Ära des Untergangs 14. Juli 2025 Transformers 5: The Last Knight 14. Juli 2025 Kill 15. Juli 2025 Die Croods 15. Juli 2025 The Occupant 15. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Die nackte Kanone 2 1/2 18. Juli 2025 Juegos De Seducción 18. Juli 2025 Prime Original Film F*** Marry Kill 19. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Bitcoin Big Bang: l'improbable épopée de Mark Karpeles 20. Juli 2025 Which Brings Me To You | Exclusive 21. Juli 2025 Jackdaw 21. Juli 2025 The Iron Claw 21. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Fantastic Four 21. Juli 2025 Fantastic Four: First Steps 21. Juli 2025 Tin Soldier 23. Juli 2025 Prime Original Film You'Ll Never Find Me 24. Juli 2025 Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes 25. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Blade Runner 26. Juli 2025 Armo 27. Juli 2025 Emilia Pérez 28. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt Top Gun 28. Juli 2025 War Of The Worlds (2025) 30. Juli 2025 Exklusiv-Inhalt The Pickup 6. August 2025 Culpa Nuestra Oktober 2025 Prime Original Film Stromberg – Der neue Film Anfang 2026 Prime Original Film Der Tiger tba Prime Original Film Fabian und die mörderische Hochzeit tba Prime Original Film

Sport-Fans sollten zudem in den kommenden Tagen immer mal wieder bei Prime Video reinschauen, wenn sie Interesse an Tennis haben. Denn das weltweit bekannteste Tennis-Turnier, Wimbledon, ist gestartet. Und Prime Video zeigt die Matches live und exklusiv in Deutschland.

Jetzt weiterlesen Amazon beschenkt alle Prime-Video-Kunden mit Top-Neuheiten