Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

So siehst du Disney+

Es gibt die Wahl zwischen „Standard mit Werbung“ für 5,99 Euro pro Monat, „Standard“ für 9,99 Euro pro Monat oder 99,90 Euro pro Jahr und „Premium“ für 13,99 Euro pro Monat oder 139,90 Euro pro Jahr. Ab sofort werden Zusatzgebühren für das Hinzufügen weiterer Nutzer erhoben. Bei Disney+ mit Werbung sind es fünf Euro pro Monat für jeden zusätzlichen Nutzer. Bei Standard- und Premium-Abos wird ein Aufschlag von sechs Euro fällig.

Disney+ bezeichnet sich selbst als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

Streaming im Juli 2025: Das ist neu bei Disney+

Im Juli widmet sich National Geographic als Bestandteil von Disney+ verstärkt einem Meeresbewohner, der seit Jahrzehnten für Faszination sorgt: dem Hai. Anlass ist das 50-jährige Jubiläum des Films „Der weiße Hai“, der 1975 unter der Regie von Steven Spielberg erschien und das Bild des Weißen Hais in der Popkultur nachhaltig geprägt hat. Zum Jubiläum zeigt National Geographic die Dokumentation „Der weiße Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster“, in der Spielberg Einblicke in die Entstehung des Films gibt. Ergänzt wird das Programm durch weitere Formate rund um das Thema Haie.

In „Haie hautnah mit Bertie Gregory“ reist der Naturfilmer nach Südafrika, um Weiße Haie bei der Jagd zu dokumentieren – ohne Schutzkäfig. In „Der Strand der Haie mit Anthony Mackie“ geht der Schauspieler gemeinsam mit Fischern in Louisiana einem lokalen Hai-Phänomen nach.

Ein weiteres Format beschäftigt sich mit der Frage, warum Tigerhaie in bestimmten Regionen besonders groß werden. In „Die größten Tigerhaie der Welt“ untersuchen Forschende auf der abgelegenen Norfolk-Insel, ob menschliche Einflüsse wie entsorgtes Tierfutter eine Rolle spielen.

Alle Neustarts bei Disney+ im Juli im Überblick

2. Juli

The Great North – Staffel 5 (Batch 1) (Star)

6. Juli

Haie hautnah mit Bertie Gregory (National Geographic)

9. Juli

Not her first Rodeo – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

Shifting Gears – Staffel 1 (Star)

11. Juli

Zombies 4

Der weiße Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster“ (National Geographic)

16. Juli

BULLET/BULLET – Staffel 1 (Batch 1) (Star)

Low Life – Staffel 1 (Star) (OV/UT),

Transformers (Star)

Transformers – Die Rache (Star)

Transformers 3: Die dunkle Seite des Mondes (Star)

Transformers: Ära des Untergangs (Star)

Transformers 5: The Last Knight (Star)

Bumblebee

17. Juli

The Secret Lives of Mormon Wives – Reunion Special (Star) (OV/UT)

23. Juli

Bob’s Burgers – Staffel 15 (Batch 1) (Star)

Schmugglern auf der Spur – Staffel 7 (National Geographic)

Micky & Ich (Shorts) – Staffel 3 (Disney)

Washington Black“ – Staffel 1 (star)

Danni Lowinski – Staffel 1 bis 5 (Star)

Gordon Ramsay: Uncharted – Staffel 4 (National Geographic)

30. Juli

Die Landarztpraxis – Staffel 1 bis 3 (Star)

