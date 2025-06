Tschüss Netflix, Disney+ und Prime Video: Diese kostenlose Alternative ist besser

Amazon Prime wird teurer, Netflix auch. Dafür läuft Werbung zwischen den Filmen. Mit Paramount+ gibt es einen weiteren, relativ neuen Streaming-Dienst, der in Deutschland verfügbar ist – neben Apple TV+ und Discovery+. Und Pay-TV-Sender Sky hat mit WOW ein eigenes Streaming-Angebot, für das man ebenfalls Geld sehen will. Und Disney–Filme? Die gibt es nur bei Disney+. Nicht zu vergessen, die Streaming-Angebote von RTL, ProSieben und Co., die mit exklusiven Inhalten werben, die schon im linearen Fernsehen niemanden interessiert haben. Und ständig kommen bei den Streamern neue Filme oder Serien hinzu, die man laut Medien unbedingt gesehen haben muss. Was abonniert man denn jetzt? Nun, einfach: Nichts.

Kostenlose Alternative zu Netflix, Disney+ und Co.

Allein ein Abo für Netflix, Prime Video und Disney+ kostet insgesamt schon rund 30 Euro pro Monat. Zumindest dann, wenn man Filme und Serien ohne Werbeunterbrechung und in Full-HD sehen will. Wer Werbung mag und mit schlechterer Auflösung leben kann, bezahlt etwas weniger. Wer 4K-Qualität will, muss knapp 40 Euro im Monat oder fast 500 Euro pro Jahr berappen. Dabei gibt es unheimlich viele gute Serien, fesselnde Filme oder großartige Dokumentationen auch vollkommen kostenlos zu sehen – ja, auch zu streamen. Dafür brauche ich kein Netflix.

Pluto TV haben wir schon öfter empfohlen. Der Streaming-Dienst als Alternative zu Netflix und Co. ist komplett kostenlos und bietet mehr als 1.000 Filme und Serien zum Abruf. Hinzu kommen eigenen Angaben zufolge über 100 Live-TV-Sender. Somit bietet der Pluto TV auch Kanäle, in die man reinzappen kann. Ob Dokumentationen, Comedy, Crime oder einen eigenen SpongeBob-Sender: Kostenlos und ohne Anmeldung kann man sich hier ewig aufhalten. Doch das ist nur eine Alternative.

Ebenfalls gratis und noch besser

Denn die Öffentlich-Rechtlichen bieten in ihren Mediatheken unglaublich gute Inhalte zum Streamen an. Meine Lieblings-Mediathek: die von Arte. Hier gibt es kolossale Dokus und Reportagen, bildgewaltige Filme, interessante Serien und noch viel mehr. Und für das Angebot muss man weder ein Konto erstellen, noch bezahlen und Werbung gibt es ebenso wenig. Wie bei Netflix und Co. kommen auch hier ständig neue Inhalte dazu, sodass es nicht langweilig wird. Und falls doch, haben ARD und ZDF ebenfalls Mediatheken, in denen es Filme, Serien und Co. gibt – kostenlos, auf Abruf und werbefrei. Oder man schaut einfach in das Internet Archive, in dem es tausende – wenn auch meist ältere Filme – kostenlos gibt. Wie etwa The Big Lebowski.

Wer auf Netflix unbedingt eine Serie sehen will, kann das ab rund 5 Euro im Monat machen. Das Gute ist, dass man den Streaming-Dienst nach einem Monat auch wieder kündigen kann. Ist etwa eine ganze Staffel einer Serie verfügbar, lässt sie sich somit für ein paar Euro ansehen. Das Gleiche gilt auch für Disney+ und andere Streaming-Dienste. Doch: Es gibt kostenlose Alternativen, die ebenfalls qualitativ hochwertige Filme, Serien und Dokus zu bieten haben. Arte etwa zeigt das besonders eindrucksvoll.

