Amazon-Hammer auch in Deutschland: Prime Video bald mit Werbung

Amazon startet in den USA im Januar mit Werbung in Amazon Prime Video – außer du zahlst extra Geld. Das geht aus einer Kundenmail hervor, die The Verge vorliegt. Doch auch in Deutschland ist es bald so weit. Denn nur wenige Tage später wird auch das deutsche Angebot von Werbung betroffen sein. Das geht aus aktuellen Benachrichtigungen an Kunden von Amazon Prime Video in Deutschland hervor. Damit folgt Amazon beispielsweise Netflix. Der Anbieter hat ebenfalls seine Abostruktur umgestellt und will für Werbefreiheit etwas mehr Geld. Der Grundpreis bleibt bei Amazon erhalten, jedoch wird bei dieser Abo-Stufe bald Werbung eingeblendet. Willst du das nicht, musst du auf ein teureres Modell umsteigen.

Kaum einer weiß es: Das versteckt Amazon in seinem Abo

Streaming-Anbieter auf der Suche nach mehr Profitabilität

Fast alle Streaming-Anbieter arbeiten nicht gerade hochprofitabel. Disney+ hat aus seinem Angebot beispielsweise noch keinen Gewinn gemacht und auch andere wie Amazon Prime Video kämpfen um mehr Profitabilität. Nachdem im vergangenen Jahr massenweise Angestellte entlassen wurden und gleichzeitig die Preise branchenweit angezogen sind, ist jetzt der nächste Hebel angesetzt. Denn mit Werbung lassen sich nicht nur Preiserhöhungen im werbefreien Angebot durchdrücken, sondern auch eine weitere Cashcow melken.

Wie das bei Amazon aussehen könnte, ist bisher nicht bekannt. Einen Eindruck, wie es der Konzern machen könnte, gibt Freevee. Der komplett kostenlose Streaming-Dienst von Amazon blendet Werbung in laufenden Filmen und Serien ein. Dabei läuft vorher ein Countdown und auch während der Einblendung zeigt dir eine Anzeige, wie lange die Schalte noch dauert.

Deutschlandstart von Amazon Prime Video mit Werbung

Laut Amazon USA können sich Kunden für 2,99 Dollar pro Monat von der Werbung freikaufen. Das Ganze startet am 29. Januar 2024 in den USA. Nur Tage später wird Amazon Prime Video in Deutschland ebenfalls mit Werbung starten. Wie schlecht Werbung in solchen Streaming-Diensten ankommt, musste Amazon in Deutschland schon vor Kurzem erfahren. Denn eine ganz andere Werbeeinblendung sorgte für Aufregung unter den Nutzern. Trotzdem wird Amazon ab dem 5. Februar das neue Angebot auch in Deutschland starten. Dann werden 2,99 Euro zusätzlich fällig.