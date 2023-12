„Nie wieder Fire TV Stick“: Deshalb sind Nutzer jetzt sauer auf Amazon

Der Fire TV Stick von Amazon ist ein Bestseller. Kein anderes Gerät des US-Konzerns ist derart beleibt. Kein Wunder also, dass der Streaming-Stick auf über 115.000 Bewertungen bei Amazon kommt. Auch in diesem Jahr machte Amazon den Streaming-Stick für gut eine Woche günstiger. Rund um den Black Friday war der Fire TV Stick schon für rund 20 Euro zu haben. Erneut landete er in vielen virtuellen Einkaufswagen und nur wenige Tage später am HDMI-Anschluss des Fernsehers. Für viele Nutzer folgte dann aber eine böse Überraschung. Eine Überraschung, die langjährigen Nutzer ebenso schon aufgefallen ist und übel aufstößt.

Amazon versaut das Fire TV Stick Erlebnis

Wer den Fire TV Stick einschaltet, wird nämlich seit einiger Zeit mit Werbung konfrontiert. Nicht klein, irgendwo am Bildschirmrand. Sondern bildschirmfüllend. Ungefragt spielt Amazon Werbung ab, wo vor wenigen Wochen noch die Bedienoberfläche erschien. In der Redaktion von inside digital haben wir einen Test gemacht. Die Werbung, die Amazon nach dem Einschalten über den gesamten Bildschirm laufen lässt, betrifft nicht nur neue und etwa rund um den Black Friday verkaufte Streaming-Sticks. Auch alte Modelle des Fire TV Sticks sind betroffen. Wie das aussieht, zeigen Reddit-Nutzer in einem Video. Abschalten lässt sich die Werbung nur teilweise.

In den Einstellungen des Streaming-Sticks kann man unter dem Menüpunkt „Empfohlene Inhalte“ die „Automatische Videowiedergabe“ zwar deaktivieren, wie wir in unseren Tipps und Tricks zum Fire TV Stick schreiben. Doch das verhindert lediglich, dass beim Einschalten ein Trailer oder Videoclip abgespielt wird. Die Werbung flimmert stattdessen als Standbild vollflächig über den Fernseher.

Neues Geschäftsmodell?

Wer den E-Book-Reader Kindle oder ein Fire Tablet von Amazon besitzt, wird die Werbung beim Einschalten des Geräts möglicherweise schon kennen. Im Test des Fire Max 11 zeigte das Tablet uns Werbung an, wenn wir es aus dem Standby holten. Doch dass Amazon auch auf dem Fernseher über den Streaming-Stick Werbung ausspielt, ist etwas dreister. Denn: Kauft man ein Fire Tablet oder ein Kindle, hat man als Käufer die Wahl, ob auf dem Gerät Werbung angezeigt werden soll oder nicht. Für ein paar Euro mehr bleibt einem die Reklame erspart.

Ein solches Modell bietet Amazon beim Fire TV Stick nicht an. Stattdessen hat der US-Konzern ungefragt die Werbung eingeschaltet. So wundert es nicht, dass Nutzer in den Rezensionen bei Amazon und bei Reddit wüten und etwa schreiben: „Ich werde nie wieder einen Fire TV kaufen“ oder „Und der neuste Coup, schaltet man den Fire-TV ein, gehts direkt mit einem Werbevideo los! Echt genial (nicht!).“

